Una ex Gran Hermano quedó absuelta tras ser acusada de "viuda negra"

La ex Gran Hermano Luciana Martínez publicó un descargo tras ser absuelta por la Justicia luego de ser acusada de efectuar un robo a un turista estadounidense bajo la modalidad de viuda negra.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, la bailarina fue detenida el pasado mes de marzo, cuando se la acusó de robo a un turista en un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo. En aquel entonces, se ordenó la liberación de la imputada siguiendo unas reglas de conducta dictadas por la Justicia.

Las mismas le exigían no obstaculizar la investigación; mantenerse en contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes; y no acercarse al denunciante, Bradley James Varela.

El descargo de Luciana Martínez

La bailarina compartió una breve reflexión sobre lo que fueron estos meses, mientras la causa se investigaba en la Justicia, en la que anunció el fin de la misma: "1° de septiembre. Empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí".

"Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta", confirmó en sus redes.

"Me presenté ante la Justicia, y atravesé el proceso como correspondía. Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino", reflexionó.

Tras ser señalada como "viuda negra" durante meses, la ex Gran Hermano celebró el fallo de la justicia: "Cierro esta etapa en paz".