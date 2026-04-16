El emotivo gesto de Jimena Barón que sorprendió a un joven de 17 años

La noche del miércoles en "Es mi sueño", el ciclo conducido por Guido Kaczka en El Trece, dejó uno de esos momentos televisivos que trascienden la competencia y se instalan en el terreno de la emoción genuina. La protagonista inesperada de la escena fue Jimena Barón, quien, profundamente conmovida por la historia personal de Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años, tomó una decisión espontánea que sorprendió al estudio: ofrecerse a pagarle el viaje de egresados que no podía costear.

El episodio ocurrió luego de la presentación del adolescente, oriundo de Chapadmalal, quien llegó al escenario con un atuendo típico de campo y una seguridad que rápidamente captó la atención del jurado y del público. Con su interpretación de "Chacarera del Triste", de Los Chalchaleros, Jeremías no solo mostró solvencia vocal, sino también una impronta personal que despertó elogios inmediatos.

Una actuación que emocionó al jurado

La performance del joven generó una devolución positiva por parte de todos los integrantes del jurado. Entre los comentarios destacados estuvieron Joaquín Levington, quien resaltó la pasión con la que cantó, Carlos Baute, que aseguró que su voz le transmitió cariño y Abel Pintos, quien le brindó consejos técnicos y sostuvo que "no hay duda de que merece seguir adelante". La valoración unánime se tradujo en cuatro luces verdes, resultado que le permitió avanzar a la siguiente etapa del certamen.

Sin embargo, el momento más fuerte de la noche todavía estaba por llegar.

La historia detrás del escenario

Tras conocer el resultado, la conversación giró hacia la realidad personal del participante. Fue entonces cuando salió a la luz el motivo por el cual Jeremías no pensaba participar de uno de los momentos más esperados por cualquier estudiante: el viaje de egresados.

El joven explicó que había tomado una decisión marcada por la situación económica familiar. "Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje, aunque sé que es importante". Con esa frase, Jeremías dejó en claro que había optado por priorizar la economía de su familia por sobre el viaje de fin de año, resignando una experiencia significativa en el cierre de la etapa escolar.

El gesto de Jimena Barón que cambió la noche

La confesión impactó de lleno en Jimena Barón, quien tomó el micrófono y vinculó la historia del joven con una vivencia personal. "Yo no terminé el colegio, me falta quinto año. Y por eso no me iba a ir de viaje de egresados". A partir de esa identificación, la artista avanzó con una propuesta que desató la ovación inmediata del estudio. "Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?"

La oferta sorprendió por su espontaneidad y por la sensibilidad con la que fue expresada. En ese instante, el estudio quedó envuelto en aplausos, mientras el participante intentaba asimilar lo que acababa de escuchar.

Jimena reforzó su decisión con una frase que terminó de condensar el espíritu del gesto: "Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. No te la pierdas".

El enorme gesto de Jimena Barón en #EsMiSueño: "Yo te quiero pagar el viaje de egresados". 🥹🫂#lovieneltrece pic.twitter.com/U6ZNtODx6Z — eltrece (@eltreceoficial) April 16, 2026

Lágrimas, aplausos y una emoción compartida

La reacción de Jeremías fue inmediata. Con lágrimas en los ojos, el joven se mostró visiblemente conmovido por la propuesta, en una escena que también alcanzó a sus padres, presentes en el estudio. El clima de emoción se extendió a todo el programa y convirtió la noche en una de las más recordadas del ciclo.

Una escena que fue más allá del show

Lo ocurrido en "Es mi sueño" trascendió la lógica habitual del formato televisivo y se convirtió en una escena donde la empatía y la solidaridad ocuparon el centro de la escena.

La historia de Jeremías, su decisión de resignar el viaje para no afectar la economía del hogar y la respuesta inmediata de Jimena Barón construyeron uno de los pasajes más emotivos del programa.

Así, lo que comenzó como una presentación artística con una chacarera terminó transformándose en una noche inolvidable para el joven de Chapadmalal, que no solo logró seguir en competencia, sino que además recibió la posibilidad concreta de vivir su viaje de egresados, gracias a un gesto que sorprendió y emocionó a todos.