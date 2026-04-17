Marley reveló que tuvo un romance con un famoso actor de Hollywood: "Yo era jovencísimo"

En una charla descontracturada dentro del stream de Martín Cirio, el conductor Alejandro "Marley" Wiebe sorprendió al público con una confesión sobre su vida privada que rápidamente se volvió viral. En medio de risas, recuerdos y anécdotas, emergió un dato que hasta ahora había permanecido fuera del radar mediático: un affaire con el actor canadiense Keanu Reeves.

El momento no surgió de manera espontánea, sino que fue impulsado por la intervención directa de Flor Peña, quien no dudó en exponer la historia ante la audiencia. Con su estilo frontal, lanzó: "Se comió unas Keanu Reeves", provocando una reacción inmediata tanto en el conductor como en el streamer.

Lejos de retroceder, Peña redobló la apuesta: "Se pone colorado el tarado... Se comió las Keanu Reeves", insistió, marcando el tono desenfadado de la conversación y empujando a Marley a enfrentar el tema.

Entre risas y cautela: la reacción de Marley

Ante la insistencia, Marley optó por una postura intermedia: no negó el episodio, pero tampoco brindó detalles explícitos. "Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente...", respondió, dejando entrever la veracidad del relato sin profundizar en él.

El conductor aprovechó la situación para contextualizar el momento de su vida en el que ocurrieron estos hechos. Relató que, en sus primeros años, sus viajes frecuentes lo llevaron a integrarse en ambientes impensados para alguien de su edad. "He viajado mucho, entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood", explicó.

Su testimonio no se centró únicamente en el episodio con Reeves, sino en la experiencia general de moverse en círculos de alto perfil siendo apenas un joven.

Un joven de 20 años en el corazón de Hollywood

El relato de Marley adquiere dimensión al situarlo en el contexto de su edad y su entorno. "En los primeros años de mi vida, iba a una fiesta y estaba Tom Cruise. Era un pendejo de 20 años... ¿qué hago yo acá, en medio de toda esta gente?", recordó.

La frase sintetiza el desconcierto y la fascinación de un joven que, sin transición, se encontró rodeado de algunas de las figuras más influyentes del cine mundial. Según su propio testimonio, la experiencia fue tan temprana que no lograba dimensionarla: "Fue muy temprano que me pasó todo a mí, entonces no caía".

Este punto resulta clave para entender el tono de su relato: más que una anécdota aislada, Marley describe una etapa de su vida marcada por el acceso inesperado a un universo exclusivo.

Dinámicas de las fiestas y vínculos efímeros

Aunque evitó detalles específicos sobre el encuentro con Reeves —sin confirmar si fue único o si existieron más episodios—, el conductor ofreció una descripción general del clima que se vivía en esas reuniones.

"En las fiestas de Hollywood me ha pasado que, de repente, alguien te tiraba un poquito más de onda", comentó, sugiriendo una dinámica de interacción abierta y espontánea entre los asistentes.

En ese contexto, Marley también se describió a sí mismo en esa etapa:

Muy joven

Alto y extremadamente delgado

Con una apariencia que, según sus palabras, no proyectaba ingenuidad

"Yo era muy joven, entonces, viste... igual era demasiado alto, muy flaco era en esa época. Entonces, tampoco daba cara de bolu..., que no digo que hoy no la tenga", agregó, combinando humor y autopercepción.