Las fotos del reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el triunfo de la Selección

Tini Stoessel volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales imágenes de su estadía en los Estados Unidos, donde acompaña a Rodrigo de Paul durante el Mundial 2026 y alienta a la Selección argentina. La publicación permitió ver parte de la intimidad del reencuentro de la pareja luego del triunfo del conjunto nacional y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados entre sus fanáticos.

La artista realizó este domingo un posteo en su cuenta de Instagram, donde publicó un carrusel de fotografías que retrata distintos momentos de su viaje. Entre paseos por la ciudad, escenas al aire libre, imágenes vinculadas a tatuajes, fútbol, música y encuentros con amigas, hubo dos instantáneas que sobresalieron por encima del resto y despertaron una gran repercusión.

Las fotografías mostraron a la cantante junto al mediocampista de la Selección argentina en un momento de cercanía que no pasó inadvertido para quienes siguen a la pareja.

Las imágenes que se llevaron todas las miradas

Dentro del conjunto de fotografías compartidas por Tini Stoessel, dos imágenes concentraron la mayor parte de la atención. En una de ellas se observa a la cantante abrazada a Rodrigo de Paul mientras ambos se besan, reflejando un momento de intimidad durante su estadía en Estados Unidos.

La segunda fotografía también mostró una escena personal entre ambos. En ella se ve al futbolista sentado mientras Tini lo mira y le acaricia el rostro, una postal que fue ampliamente destacada por los seguidores de la artista.

Las imágenes cobraron especial relevancia debido al perfil que suele mantener la pareja en redes sociales.

Una pareja de bajo perfil en las redes sociales

Tanto Tini Stoessel como Rodrigo de Paul acostumbran a mantener una presencia reservada cuando se trata de compartir aspectos de su relación sentimental.

Por ese motivo, cada publicación en la que aparecen juntos suele generar una importante repercusión entre sus seguidores. En esta oportunidad, el posteo fue recibido con entusiasmo por los más de 20 millones de seguidores que la cantante reúne en Instagram, quienes respondieron con numerosos mensajes de afecto y elogios.

Entre los comentarios publicados se destacaron especialmente dos. Uno fue el del propio Rodrigo de Paul, quien escribió:

"Qué linda que sos".

El otro correspondió a Antonela Roccuzzo, quien comentó simplemente:

"Bella".

Además de esos mensajes, la publicación recibió múltiples halagos dirigidos a la cantante y demostraciones de cariño hacia la pareja.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Una estadía marcada por el fútbol y los momentos personales

El carrusel compartido por Tini Stoessel no se limitó únicamente a las imágenes junto a Rodrigo de Paul. La publicación también reflejó distintos aspectos de los días que la artista atraviesa en Estados Unidos mientras acompaña al mediocampista y sigue de cerca la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El conjunto de imágenes ofreció un panorama de su estadía en el país norteamericano y permitió conocer parte de las actividades que comparte durante el torneo internacional.

El antecedente del cruce protagonizado por la madre de Tini

La publicación de la cantante llega pocas semanas después de que su madre, Mariana Muzlera, protagonizara un fuerte descargo en redes sociales. A mediados de junio, Muzlera realizó un furioso posteo dirigido, aunque sin mencionarlos de manera explícita, contra Yanina Latorre y Ángel de Brito.

La reacción se produjo luego de la participación de Yanina Latorre como invitada en el programa Ángel responde (Bondi). Durante esa entrevista, la panelista contó que había dejado de ser amiga de Mariana Muzlera y, además, reveló distintos aspectos de esa relación personal.

Según la información difundida en el programa, Latorre también hizo referencia al inicio del vínculo sentimental entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, aportando datos que definió como información sobre los primeros momentos de la pareja.

Horas después de esas declaraciones, la madre de la cantante utilizó sus redes sociales para expresar su malestar.