A un mes de su muerte, la familia del Indio Solari mostró cómo estaba un día antes de fallecer

Al cumplirse un mes del fallecimiento del Indio Solari, su familia decidió rendirle un homenaje cargado de emoción que rápidamente conmovió a miles de seguidores en las redes sociales. La publicación estuvo a cargo de su esposa, Virginia "Viru" Mones Ruiz, y de su hijo Bruno, quienes compartieron una imagen inédita del músico tomada apenas unas horas antes de su muerte.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció el 5 de junio tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico en su vivienda de Parque Leloir. En el primer mes desde su partida, sus seres queridos eligieron recordarlo mediante una fotografía de carácter íntimo acompañada por un breve mensaje que sintetizó el afecto familiar.

La publicación fue firmada con las iniciales "V y B", en referencia a Viru y Bruno, y estuvo acompañada por una frase que rápidamente comenzó a multiplicarse entre sus admiradores: "Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto, viejito".

Las imágenes inéditas que compartió la familia

La primera fotografía difundida muestra al cantante caminando por el jardín de su casa ubicada en Parque Leloir. En la imagen se lo observa vistiendo un tapado negro, pantalón bordó y anteojos de sol, en una escena cotidiana que, según explicó la familia, fue registrada durante la tarde del 4 de junio, apenas unas horas antes de que sufriera el accidente cerebrovascular hemorrágico.

El valor simbólico de la fotografía convirtió a la publicación en un homenaje profundamente emotivo. Se trató de una imagen correspondiente a los últimos momentos del artista antes de que ocurriera el episodio que terminó provocando su fallecimiento. La familia también incorporó una segunda fotografía inédita realizada por Gastón Daus, quien durante casi tres décadas fue amigo, asistente y cuidador del músico. En esa postal, Solari aparece posando al aire libre en el mismo domicilio donde residía.

Las dos imágenes permitieron mostrar una faceta íntima del artista y constituyeron el eje del homenaje elegido por sus familiares para recordar el primer mes desde su muerte.

La reacción de miles de seguidores

La publicación generó una inmediata respuesta entre quienes siguieron la trayectoria del histórico cantante. En pocos minutos, el homenaje acumuló miles de interacciones y una enorme cantidad de mensajes de despedida, cariño y reconocimiento.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios se destacaron numerosas expresiones de afecto hacia el músico. Algunos de los mensajes publicados fueron:

"Indio, sos eterno".

"Siempre en nuestros corazones".

"Gracias por existir".

"Te seguiremos extrañando".

"Nadie podrá borrarte de mi alma".

"Cómo duele saber que ya no está".

Las muestras de cariño reflejaron la profunda conmoción que aún provoca la muerte del artista entre quienes siguieron su carrera y encontraron en el homenaje familiar una forma de volver a recordarlo.

Qué determinó la autopsia

Mientras el homenaje recorría las redes sociales, también se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada tras el fallecimiento del músico.

De acuerdo con el informe, el Indio Solari sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático mientras se encontraba dentro de la piscina climatizada de su vivienda.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Morón, cuyo informe indicó que el artista falleció de manera inmediata como consecuencia del ACV hemorrágico y que no hubo ahogamiento. Según se detalló, fue la cuidadora quien encontró al músico en el interior de la pileta. Posteriormente, junto a Virginia Mones Ruiz, retiró el cuerpo antes de solicitar asistencia médica.

Los equipos de emergencias acudieron al domicilio y realizaron distintas maniobras de reanimación, aunque no consiguieron revertir el cuadro clínico.

La investigación sobre el fallecimiento

Los resultados preliminares difundidos por la Fiscalía permitieron establecer la secuencia de los hechos ocurridos en la vivienda de Parque Leloir. Los principales puntos informados fueron:

El músico sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático.

El episodio ocurrió mientras permanecía en la piscina climatizada de su domicilio.

La muerte fue inmediata como consecuencia del ACV.

La autopsia descartó que hubiera existido ahogamiento.

La cuidadora encontró al artista dentro de la pileta y, junto a Virginia Mones Ruiz, retiró el cuerpo antes de solicitar ayuda médica.

Los profesionales de emergencias realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

La investigación concluyó que la causa del fallecimiento fue el accidente cerebrovascular hemorrágico sufrido dentro de su vivienda.

A un mes de su muerte, el homenaje impulsado por su esposa y su hijo volvió a reunir a miles de seguidores alrededor del recuerdo del artista. Las fotografías inéditas, registradas durante las últimas horas de vida del músico, se transformaron en el centro de una despedida profundamente emotiva, mientras los resultados de la investigación ratificaron que el fallecimiento se produjo como consecuencia del accidente cerebrovascular hemorrágico sufrido en su hogar de Parque Leloir.