Moria Casán recibió críticas por usar bikini y Gabriela Cerruti la defendió: "Gracias por tu libertad"

Después de que se hiciera viral un posteo repudiable en el que una tuitera criticaba a Moria Casán por usar bikini, las redes sociales se llenaron de mensajes en apoyo a la diva.

Una de las personalidades que salió en defensa de la One fue Gabriela Cerruti. La portavoz presidencial se sumó a las repercusiones que tuvo el caso y compartió una reflexión sobre las miradas que se tienen de los cuerpos ajenos.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria analizó el tuit donde se le pidió a la actriz que se “tapara” por ser una “una mujer mayor” y lanzó: “Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida”. El ida y vuelta que mantuvieron Moria Casán y Gabriela Cerruti en Twitter. (Foto: Twitter / moria_casan)

Como cierre, Cerruti respaldó a Casán: “Gracias por tu libertad. #LaRevoluciónDeLasViejas te banca mucho”. La diva no tardó en retuitear las palabras de la portavoz de Alberto Fernández y comentó: “La revolución de la verdadera libertad”.

El descargo de Moria Casán: “No me siento atacada, no se molesten en defenderme”

Apenas leyó el ataque de la usuaria, Moria Casán contestó con altura y sin filtros: “Me amo, tapate vos, imbé...”. Luego, como el tema seguía siendo tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación, decidió compartir un descargo al respecto.

“Ahora, tampoco creo el interés genuino de los medios en mi defensa, es para justificar el morbo de mostrarme porque la tuitera, que no sé quién es, solo dijo que me tape. Así que easy amores: no me siento atacada, así que no se molesten en defenderme”, manifestó. El mensaje que compartió Moria Casán en sus redes sociales a partir del debate que generaron sus fotos en bikini. (Foto: Instagram / moria_laone)

Y completó: “De esto me queda one more time mi efecto fósforo disparador y lo mejor de todo es que (Pato) Galmarini me llama para preguntarme cómo que 'orgasmié' pisando una milanesa en La Bristol. La deducción es la de siempre: 'me impresiona mi fama' y '¿quiénes son?'. Love a todxs”.

Previamente, a través de su cuenta de Instagram, ya había sido tajante sobre las opiniones de sus detractores. “Dejen de cuestionarme. Atrasan, ridículos, crotos”, indicó con su lengua karateka.

Además, antes de hacer su función de Brujas en el teatro, destinó unos minutos de su tiempo para expresarse por los comentarios que recibió. “¿Así que me están cuestionando, amores? Los conozco a todos, qué tupé. No lo puedo creer. Me dan asco, y a la vez ternura. Yo estoy feliz, con mi suceso de 32 años. Los quiero igual, bye”, sentenció.