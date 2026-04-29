Premios Gardel 2026: Lali, Cazzu y Milo J se disputarán el Álbum del año

Los Premios Gardel 2026 ya definieron a sus nominados y anticipan una edición con alto nivel competitivo y protagonismo de artistas consolidados. Entre los nombres más destacados aparecen Lali, Cazzu y Milo J, quienes competirán en la categoría más importante: Álbum del año.
La ceremonia de entrega se llevará a cabo el martes 26 de mayo, en una gala que reconocerá lo mejor de la música argentina en un total de 53 categorías, abarcando una amplia diversidad de géneros y estilos.
En esta edición, la presencia de artistas con múltiples nominaciones marca el pulso de una industria que combina trayectorias consolidadas con nuevas propuestas. El antecedente inmediato lo aportan CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes resultaron ganadores en la categoría principal el año pasado.
Álbum del año
La categoría de Álbum del año reúne a cinco producciones que sintetizan lo más destacado del período. Los nominados son:
- Latinaje - Cazzu
- No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
- La Vida Era Más Corta - Milo J
- Cuerpos, vol.1 - Babasónicos
- Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
Estos mismos artistas también figuran en otras categorías centrales, consolidando su protagonismo en la edición 2026.
Canción del año: una disputa ampliada
En la categoría de Canción del año, a los nombres de los nominados a Álbum del año se suman nuevas figuras, ampliando la competencia. Entre los temas seleccionados se encuentran:
- "Advertencia" - Babasónicos
- "Niño" - Milo J
- "Mejor que vos" - Lali & Miranda!
- "Con Otra" - Cazzu
- "Favorita" - Angela Torres
- "El gordo" - Marilina Bertoldi
- "Querida Yo" - Yami Safdie, Camilo
- "Fresh" - Trueno
- "#Tetas" - CA7RIEL & Paco Amoroso
La diversidad de estilos y colaboraciones refleja el dinamismo actual de la música nacional.
Grabación del año y cruces internacionales
En la categoría de Grabación del año, se destaca la presencia de colaboraciones que trascienden fronteras. Entre los nominados figuran:
- "In the City" - Charly García, Sting
- "Niño" - Milo J
- "Mejor que vos" - Lali & Miranda!
La inclusión de figuras internacionales junto a referentes locales aporta un matiz distintivo a esta categoría.
Categorías por género
La edición 2026 presenta una amplia variedad de categorías que reconocen distintos géneros musicales. Entre ellas se destacan:
Mejor álbum artista rock:
- Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
- El retorno - Santiago Motorizado
- El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
- Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
- Novela - Fito Paez
Mejor álbum artista pop:
- Cuerpo - Olivia Wald
- Detalles - Zoe Gotusso
- Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
- No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
- No me olvides - Angela Torres
- El Verdadero - Juan Ingaramo
- Perfectas - Emilia
Mejor álbum urbano:
- Gotti B - Tiago PZK
- Quimera - María Becerra
- 166 (Deluxe) retirada - Milo J
- Saturación pop - YSY A
- Lamba - FMK
Estas categorías evidencian la convivencia de distintos estilos dentro de la escena musical argentina, desde el rock hasta el pop y el urbano.
Colaboraciones y nuevas voces
El rubro Mejor colaboración incluye una amplia lista de trabajos conjuntos que reúnen a artistas de distintas generaciones y géneros. Entre ellos se encuentran:
- "Loco un poco" - Turf, Lali
- "Tu misterioso alguien" - Luck Ra, Miranda!
- "Mi vida" - Tan Bionica, Andrés Calamaro
- "In the City" - Charly García, Sting
- "Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee
Por su parte, la categoría Mejor nuevo artista incorpora a figuras emergentes que buscan posicionarse en la industria:
- María Wolff
- Blair
- Little Boogie & Stereo
- Cindy Cats
- Tuli
- La Ferni
- Sofía de Ciervo
- Mía Folino
- Las Tussi
- Chechi de Marcos
- 143leti
Con 53 categorías y una amplia representación de artistas, los Premios Gardel 2026 se consolidan como el principal reconocimiento a la música argentina. La convivencia entre figuras consagradas y nuevos talentos, junto con la diversidad de géneros, configura un panorama que refleja el estado actual de la industria.