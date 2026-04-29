Premios Gardel 2026: Lali, Cazzu y Milo J se disputarán el Álbum del año

Los Premios Gardel 2026 ya definieron a sus nominados y anticipan una edición con alto nivel competitivo y protagonismo de artistas consolidados. Entre los nombres más destacados aparecen Lali, Cazzu y Milo J, quienes competirán en la categoría más importante: Álbum del año.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el martes 26 de mayo, en una gala que reconocerá lo mejor de la música argentina en un total de 53 categorías, abarcando una amplia diversidad de géneros y estilos.

En esta edición, la presencia de artistas con múltiples nominaciones marca el pulso de una industria que combina trayectorias consolidadas con nuevas propuestas. El antecedente inmediato lo aportan CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes resultaron ganadores en la categoría principal el año pasado.

Álbum del año

La categoría de Álbum del año reúne a cinco producciones que sintetizan lo más destacado del período. Los nominados son:

Latinaje - Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

La Vida Era Más Corta - Milo J

Cuerpos, vol.1 - Babasónicos

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Estos mismos artistas también figuran en otras categorías centrales, consolidando su protagonismo en la edición 2026.

Canción del año: una disputa ampliada

En la categoría de Canción del año, a los nombres de los nominados a Álbum del año se suman nuevas figuras, ampliando la competencia. Entre los temas seleccionados se encuentran:

"Advertencia" - Babasónicos

"Niño" - Milo J

"Mejor que vos" - Lali & Miranda!

"Con Otra" - Cazzu

"Favorita" - Angela Torres

"El gordo" - Marilina Bertoldi

"Querida Yo" - Yami Safdie, Camilo

"Fresh" - Trueno

"#Tetas" - CA7RIEL & Paco Amoroso

La diversidad de estilos y colaboraciones refleja el dinamismo actual de la música nacional.

Grabación del año y cruces internacionales

En la categoría de Grabación del año, se destaca la presencia de colaboraciones que trascienden fronteras. Entre los nominados figuran:

"In the City" - Charly García, Sting

"Niño" - Milo J

"Mejor que vos" - Lali & Miranda!

La inclusión de figuras internacionales junto a referentes locales aporta un matiz distintivo a esta categoría.

Categorías por género

La edición 2026 presenta una amplia variedad de categorías que reconocen distintos géneros musicales. Entre ellas se destacan:

Mejor álbum artista rock:

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

El retorno - Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman

Continhuará - Fernando Ruiz Díaz

Novela - Fito Paez

Mejor álbum artista pop:

Cuerpo - Olivia Wald

Detalles - Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali

No me olvides - Angela Torres

El Verdadero - Juan Ingaramo

Perfectas - Emilia

Mejor álbum urbano:

Gotti B - Tiago PZK

Quimera - María Becerra

166 (Deluxe) retirada - Milo J

Saturación pop - YSY A

Lamba - FMK

Estas categorías evidencian la convivencia de distintos estilos dentro de la escena musical argentina, desde el rock hasta el pop y el urbano.

Colaboraciones y nuevas voces

El rubro Mejor colaboración incluye una amplia lista de trabajos conjuntos que reúnen a artistas de distintas generaciones y géneros. Entre ellos se encuentran:

"Loco un poco" - Turf, Lali

"Tu misterioso alguien" - Luck Ra, Miranda!

"Mi vida" - Tan Bionica, Andrés Calamaro

"In the City" - Charly García, Sting

"Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee

Por su parte, la categoría Mejor nuevo artista incorpora a figuras emergentes que buscan posicionarse en la industria:

María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mía Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti

Con 53 categorías y una amplia representación de artistas, los Premios Gardel 2026 se consolidan como el principal reconocimiento a la música argentina. La convivencia entre figuras consagradas y nuevos talentos, junto con la diversidad de géneros, configura un panorama que refleja el estado actual de la industria.