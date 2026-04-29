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Premios Gardel 2026: Lali, Cazzu y Milo J se disputarán el Álbum del año

La nueva edición de los galardones más importantes de la música nacional ya tiene nominados. Con 53 categorías en competencia, la gala se realizará el 26 de mayo y reúne a los principales referentes de la escena argentina.

Premios Gardel
Premios Gardel

29 Abril de 2026 16.32

Los Premios Gardel 2026 ya definieron a sus nominados y anticipan una edición con alto nivel competitivo y protagonismo de artistas consolidados. Entre los nombres más destacados aparecen Lali, Cazzu y Milo J, quienes competirán en la categoría más importante: Álbum del año.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el martes 26 de mayo, en una gala que reconocerá lo mejor de la música argentina en un total de 53 categorías, abarcando una amplia diversidad de géneros y estilos.

En esta edición, la presencia de artistas con múltiples nominaciones marca el pulso de una industria que combina trayectorias consolidadas con nuevas propuestas. El antecedente inmediato lo aportan CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes resultaron ganadores en la categoría principal el año pasado.

Álbum del año

La categoría de Álbum del año reúne a cinco producciones que sintetizan lo más destacado del período. Los nominados son:

  • Latinaje - Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
  • La Vida Era Más Corta - Milo J
  • Cuerpos, vol.1 - Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Estos mismos artistas también figuran en otras categorías centrales, consolidando su protagonismo en la edición 2026.

Canción del año: una disputa ampliada

En la categoría de Canción del año, a los nombres de los nominados a Álbum del año se suman nuevas figuras, ampliando la competencia. Entre los temas seleccionados se encuentran:

  • "Advertencia" - Babasónicos
  • "Niño" - Milo J
  • "Mejor que vos" - Lali & Miranda!
  • "Con Otra" - Cazzu
  • "Favorita" - Angela Torres
  • "El gordo" - Marilina Bertoldi
  • "Querida Yo" - Yami Safdie, Camilo
  • "Fresh" - Trueno
  • "#Tetas" - CA7RIEL & Paco Amoroso

La diversidad de estilos y colaboraciones refleja el dinamismo actual de la música nacional.

Grabación del año y cruces internacionales

En la categoría de Grabación del año, se destaca la presencia de colaboraciones que trascienden fronteras. Entre los nominados figuran:

  • "In the City" - Charly García, Sting
  • "Niño" - Milo J
  • "Mejor que vos" - Lali & Miranda!

La inclusión de figuras internacionales junto a referentes locales aporta un matiz distintivo a esta categoría.

Categorías por género

La edición 2026 presenta una amplia variedad de categorías que reconocen distintos géneros musicales. Entre ellas se destacan:

Mejor álbum artista rock:

  • Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
  • El retorno - Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
  • Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
  • Novela - Fito Paez

Mejor álbum artista pop:

  • Cuerpo - Olivia Wald
  • Detalles - Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
  • No me olvides - Angela Torres
  • El Verdadero - Juan Ingaramo
  • Perfectas - Emilia

Mejor álbum urbano:

  • Gotti B - Tiago PZK
  • Quimera - María Becerra
  • 166 (Deluxe) retirada - Milo J
  • Saturación pop - YSY A
  • Lamba - FMK

Estas categorías evidencian la convivencia de distintos estilos dentro de la escena musical argentina, desde el rock hasta el pop y el urbano.

Colaboraciones y nuevas voces

El rubro Mejor colaboración incluye una amplia lista de trabajos conjuntos que reúnen a artistas de distintas generaciones y géneros. Entre ellos se encuentran:

  • "Loco un poco" - Turf, Lali
  • "Tu misterioso alguien" - Luck Ra, Miranda!
  • "Mi vida" - Tan Bionica, Andrés Calamaro
  • "In the City" - Charly García, Sting
  • "Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee

Por su parte, la categoría Mejor nuevo artista incorpora a figuras emergentes que buscan posicionarse en la industria:

  • María Wolff
  • Blair
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mía Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti

Con 53 categorías y una amplia representación de artistas, los Premios Gardel 2026 se consolidan como el principal reconocimiento a la música argentina. La convivencia entre figuras consagradas y nuevos talentos, junto con la diversidad de géneros, configura un panorama que refleja el estado actual de la industria.

 

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Cazzu Milo J Nominaciones Premios Gardel 2026

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