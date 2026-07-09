Murió Bonnie Tyler, la cantante británica de "Eclipse total del corazón"

La cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas del pop internacional y figura emblemática de las baladas de los años 80, murió a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada como consecuencia de una enfermedad por la que estaba siendo tratada.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido a través de Facebook, en el que expresaron el profundo pesar por el fallecimiento de la artista y solicitaron privacidad para atravesar este momento.

Reconocida mundialmente por interpretar canciones como "Total Eclipse of the Heart" ("Eclipse total del corazón", en su traducción al español) y "Holding Out for a Hero", Bonnie Tyler construyó una extensa trayectoria artística que la convirtió en una de las voces más representativas del pop de las últimas décadas.

El comunicado de la familia

La confirmación oficial de la muerte de Bonnie Tyler llegó mediante un mensaje publicado por sus familiares y su equipo de trabajo. En ese comunicado expresaron: "La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos otra declaración en breve, pero por ahora pedimos privacidad para hacer frente a esta tragedia."

El mensaje confirmó que la artista murió mientras permanecía internada en un centro de salud de Portugal, país donde residía actualmente.

Una enfermedad y una complicación

La cantante atravesaba un delicado cuadro de salud desde hacía varios meses. A comienzos de mayo pasado, Bonnie Tyler había sido inducida médicamente a un coma luego de ser sometida a una cirugía intestinal de urgencia en la ciudad portuguesa de Faro.

En ese momento, el medio The US Sun informó que la cantante había sido trasladada de urgencia al hospital el 30 de abril, aunque no trascendieron mayores precisiones sobre su estado. La intervención obligó a modificar por completo su agenda artística, ya que tenía previsto comenzar su gira europea 2026 el 22 de mayo en Malta.

Finalmente, las complicaciones derivadas de la enfermedad terminaron provocando su fallecimiento.

Sus últimas declaraciones públicas

Pese a los problemas de salud que atravesó durante el último tiempo, pocos meses antes Bonnie Tyler había manifestado públicamente que estaba viviendo un momento positivo tanto en el plano personal como profesional.

Durante una entrevista concedida en marzo a la revista Hello!, la cantante afirmó: "Por el momento estoy en buena forma... Toco madera. Estoy disfrutando mucho de los conciertos".

En esa misma conversación agregó: "Sigo actuando en ese escenario con mi maravillosa banda, y si tienes salud, lo tienes todo". La artista también recordó que anteriormente había sufrido problemas en las rodillas, una situación que incluso la obligó a reprogramar algunos shows durante 2025.

Sin embargo, explicó que el tratamiento había dado buenos resultados y, con su característico sentido del humor, comentó: "No me pusieron rodillas nuevas".

Una carrera marcada por grandes éxitos

Bonnie Tyler nació con el nombre de Gaynor Hopkins y creció en Skewen, Gales. Desde muy joven mostró un fuerte interés por la música y encontró inspiración en artistas como The Beatles y Janis Joplin, influencias que acompañaron sus primeros pasos antes de iniciar una carrera profesional.

Su despegue artístico llegó en 1977, con la publicación de su álbum debut "The World Starts Tonight", trabajo que incluyó el exitoso sencillo "Lost in France".

Con el paso de los años consolidó una carrera internacional que alcanzó su mayor reconocimiento gracias a interpretaciones que lograron una amplia repercusión mundial. Entre sus canciones más recordadas se encuentran:

"Total Eclipse of the Heart" ("Eclipse total del corazón").

"Holding Out for a Hero".

"Lost in France".

Estos temas se convirtieron en parte central de un repertorio que la mantuvo vigente durante décadas.

Una trayectoria que se mantuvo activa

A lo largo de los años, Bonnie Tyler continuó desarrollando su carrera artística mediante nuevos lanzamientos y colaboraciones con otros músicos. Su álbum más reciente, "Between the Earth and the Stars", reunió a la cantante con reconocidos artistas internacionales.

Entre los duetos incluidos en ese trabajo figuran colaboraciones con Rod Stewart y Cliff Richard. Ese disco representó una nueva etapa dentro de una trayectoria que se extendió durante varias décadas y que la mantuvo vinculada a la industria musical hasta los últimos años de su vida.

Una figura emblemática del pop internacional

La muerte de Bonnie Tyler marca el final de la trayectoria de una artista que logró construir una identidad propia dentro de la música popular.

Nacida como Gaynor Hopkins, criada en Skewen, Gales, e influenciada desde joven por figuras como The Beatles y Janis Joplin, la cantante desarrolló una carrera iniciada con "The World Starts Tonight" y sostenida posteriormente con una sucesión de éxitos que la proyectaron a nivel internacional.

Hasta sus últimos años continuó actuando y grabando música, mientras preparaba una nueva gira europea prevista para 2026. Su fallecimiento, ocurrido en un hospital de Portugal a los 75 años, pone fin a una extensa carrera artística que dejó como legado algunas de las baladas más reconocidas del pop internacional, entre ellas "Total Eclipse of the Heart", conocida en español como "Eclipse total del corazón", y "Holding Out for a Hero".