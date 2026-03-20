Murió Chuck Norris, leyenda del cine y las artes marciales

El actor estadounidense Chuck Norris murió a los 86 años tras haber estado internado en Hawái, en un hecho que fue confirmado por sus allegados mediante un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia se conoció luego de que el artista permaneciera hospitalizado durante los días previos, aunque no se especificaron las causas que derivaron en su fallecimiento. El deceso ocurrió el jueves por la mañana, según detalló su familia, que eligió compartir públicamente el dolor por la pérdida.

El mensaje, publicado en su cuenta oficial de Instagram y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fue el canal elegido para comunicar el fallecimiento y transmitir el impacto que la noticia generó en su entorno más cercano.

El comunicado de la familia

En el texto difundido, la familia expresó: "Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (por el jueves). Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz".

El comunicado también puso el foco en la figura pública del actor y en la dimensión de su legado: "Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza".

A su vez, los allegados remarcaron el rol que ocupaba en el ámbito íntimo, destacando su faceta familiar:

Esposo devoto

Padre y abuelo amoroso

Hermano increíble

Corazón de la familia

En ese sentido, la despedida combinó la mirada pública con la privada, describiendo a una figura que trascendió la pantalla y el ámbito profesional.

Un legado marcado por la disciplina y la inspiración

El mensaje familiar también subrayó los valores que definieron la vida del actor. Según expresaron, Norris "vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba".

En la misma línea, destacaron que su trayectoria estuvo marcada por:

Trabajo constante

Disciplina

Bondad

Estos elementos, de acuerdo con el comunicado, fueron determinantes para que lograra inspirar a millones de personas en todo el mundo, consolidando una influencia que trascendió generaciones.

La familia enfatizó que, a través de estas cualidades, Norris "dejó una huella imborrable en muchas vidas", una definición que sintetiza el impacto de su figura tanto en el ámbito artístico como en el personal.

Internación previa y contexto del deceso

Previo a su fallecimiento, el actor había sido internado en Hawái, aunque no se brindaron detalles sobre los motivos de la hospitalización. Esta situación generó preocupación en su entorno, que acompañó el proceso hasta el desenlace final.

El comunicado también hizo referencia a ese período, al agradecer el apoyo recibido durante esos días: la familia valoró las muestras de afecto que acompañaron la reciente internación del actor.

En este contexto, también solicitaron respeto por la privacidad en medio del duelo, marcando una clara intención de resguardar la intimidad familiar frente a la repercusión pública del fallecimiento.

Una figura global

La despedida de la familia remarcó la dualidad entre la figura pública y la privada de Norris. Mientras que para el mundo fue un referente del cine y las artes marciales, en el ámbito personal fue definido como el eje emocional de su círculo íntimo.

El texto volvió a insistir en esa dimensión al señalar: "A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella imborrable en tantas vidas".

La reiteración de estos conceptos en distintos tramos del mensaje refuerza la idea de una trayectoria que no solo se sostuvo en logros profesionales, sino también en valores personales que marcaron su vínculo con los demás.

Duelo y despedida

El fallecimiento de Chuck Norris deja un vacío que su familia describió desde el afecto y la admiración. Rodeado de sus seres queridos en sus últimas horas, su partida fue definida como un momento de profundo dolor, pero también de reconocimiento a una vida que, según sus allegados, estuvo guiada por principios firmes.

Mientras se mantienen en reserva las circunstancias específicas del deceso, la familia eligió centrar la despedida en el legado humano y profesional del actor, solicitando al mismo tiempo acompañamiento respetuoso en este momento de duelo.

Así, el mensaje final no solo confirma la muerte de una figura reconocida a nivel mundial, sino que también construye una imagen íntima y cercana de quien, para los suyos, fue mucho más que un símbolo de fuerza.