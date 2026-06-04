Murió Chunchuna Villafañe: el sentido mensaje de su hija Juana Molina

La tarde de este jueves quedó marcada por la confirmación de la muerte de Chunchuna Villafañe, reconocida actriz y modelo argentina, a los 92 años. La noticia fue comunicada por su hija, la artista Juana Molina, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó el dolor que atraviesa por la pérdida de su madre.

Con palabras cargadas de emoción, Molina compartió con sus seguidores las sensaciones que le produjo la partida de quien fue una de las figuras más reconocidas del ámbito artístico nacional.

"Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada", escribió. La artista describió el complejo estado emocional que atraviesa tras la pérdida y habló de la ausencia que dejó la muerte de su madre.

"Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa", manifestó. La publicación estuvo acompañada por una fotografía de Chunchuna Villafañe y rápidamente recibió numerosas muestras de afecto, solidaridad y acompañamiento por parte de seguidores y allegados.

El recuerdo de las largas conversaciones

En su mensaje, Juana Molina evocó también algunos aspectos cotidianos de la relación que mantenía con su madre y recordó especialmente los encuentros que compartían con frecuencia. "Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", escribió.

La reflexión permitió mostrar una faceta íntima del vínculo entre madre e hija, marcada por la cercanía y por encuentros frecuentes que, según expresó, formaban parte habitual de su vida.

El relato se convirtió en uno de los pasajes más comentados de la despedida, al reflejar el vacío que deja la ausencia de una persona con la que compartía momentos cotidianos y extensas conversaciones.

La suspensión de un espectáculo

En el mismo mensaje, Juana Molina informó que no podrá cumplir con un compromiso artístico que tenía previsto para las próximas horas. La cantante y actriz comunicó que decidió suspender el espectáculo programado para este viernes en @xlrcluboficial, en San Miguel, debido al momento personal que atraviesa. "Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, San Miguel", señaló.

La artista explicó además que hasta poco antes había considerado la posibilidad de presentarse igualmente, pero finalmente entendió que no estaba en condiciones de hacerlo.

"Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar", expresó. La publicación concluyó con un mensaje de agradecimiento hacia quienes la acompañan y con una reflexión sobre el proceso que comienza a transitar tras la pérdida.

"Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará", escribió junto a un emoji de corazón roto.

Una historia ligada a una familia de notables

La trayectoria de Chunchuna Villafañe estuvo vinculada a una historia familiar de fuerte presencia en distintos ámbitos de la vida pública y cultural.

Su nombre completo era Elba "Chunchuna" Villafañe y provenía de una familia de destacada relevancia. Entre los antecedentes familiares mencionados se encuentran:

Su bisabuelo, Benjamín Villafañe , quien fue gobernador de la provincia de Jujuy.

, quien fue gobernador de la provincia de Jujuy. Su padre, César Villafañe , militar de profesión que alcanzó prestigio internacional como jinete.

, militar de profesión que alcanzó prestigio internacional como jinete. Su madre, reconocida como una destacada amazona.

Su tía, Elba Villafañe, artista, pintora y escultora multipremiada, profesora emérita de la Facultad de Bellas Artes y reconocida por sus paisajes de Tilcara y los retratos de los coyas.

La influencia de ese entorno familiar formó parte del contexto en el que se desarrolló su vida y su formación.

Formación y primeros años

A raíz de la actividad profesional de su padre, Chunchuna Villafañe vivió en distintas provincias del país durante su infancia y juventud. Posteriormente, cuando la familia se estableció en la ciudad de Buenos Aires, completó allí sus estudios y avanzó en su formación universitaria.

En la capital argentina cursó la carrera de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, etapa que formó parte de su recorrido académico antes de convertirse en una figura ampliamente reconocida.