Murió Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros", a los 54 años

Nicholas Brendon, el actor que se ganó el cariño de millones como Xander Harris en la serie de culto Buffy, la cazavampiros, murió a los 54 años.

La noticia se conoció este viernes a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor. Según informaron sus familiares, Brendon falleció "por causas naturales" mientras dormía.

En el mensaje, sus seres queridos contaron que, aunque el actor atravesó momentos difíciles en su vida adulta, estaba bajo tratamiento médico y se mostraba optimista sobre el futuro.

"Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo problemas en el pasado, estaba bajo medicación y tratamiento para manejar su diagnóstico, y se mostraba optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento", expresaron.

En los últimos años, Brendon había encontrado una nueva pasión en el arte y la pintura, una faceta que su familia destacó como "una de las formas más puras de reflejar quién era". Lo describieron como "apasionado, sensible y con un impulso constante por crear".

Nicholas Brendon compartía parte de su vida en las redes sociales (Foto: Instagram / nicholasbrendon)

Quién era Nicholas Brendon

Nicholas Brendon Schultz nació en 1971 en Los Ángeles y saltó a la fama internacional a fines de los años noventa gracias a su papel como Xander Harris, el mejor amigo de Buffy Summers en la exitosa serie juvenil.

Buffy, la cazavampiros se emitió entre 1997 y 2003, durante siete temporadas, y se convirtió en un fenómeno cultural que revolucionó el género sobrenatural.

Junto a figuras como Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter y David Boreanaz, Brendon interpretó a un personaje entrañable: el "nerd" torpe pero carismático, sin poderes mágicos, que aportaba humor y humanidad al grupo.

El propio actor recordaba ese papel como un sueño cumplido. En una entrevista de 2017, aseguró que formar parte de la serie fue una experiencia casi irreal: "No podía creer que estuviera allí, en medio de un proyecto que marcaría mi vida y carrera".

Aunque Buffy fue el punto más alto de su carrera, Brendon siguió trabajando en cine y televisión. Participó en películas como Psycho Beach Party (Verano bizarro) y Coherence, además de otros títulos del género como Unholy y Demon Island.

En la pantalla chica, tuvo papeles destacados en series como Criminal Minds, donde interpretó a Kevin Lynch, y en Kitchen Confidential, junto a Bradley Cooper.

Nicholas Brendon, la depresión y el abuso de sustancias

Sin embargo, fuera de cámara, la vida de Brendon estuvo marcada por dificultades personales. Luchó durante años contra la depresión, el alcoholismo y el abuso de sustancias. Ingresó en rehabilitación en varias oportunidades y enfrentó problemas legales, incluyendo arrestos por violencia doméstica y fraude con recetas médicas.

Brendon también participó en el programa Dr. Phil para hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental y adicciones.

En los últimos años, su salud se vio aún más afectada: en 2023 sufrió un ataque cardíaco y fue diagnosticado con un defecto cardíaco congénito. Además, padecía síndrome de cauda equina, una grave condición neurológica que le provocó parálisis y lo obligó a someterse a varias cirugías de columna. En 2021, ya había experimentado episodios de parálisis por este problema.