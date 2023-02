Murió Noemí Cristina Laspiur, "La Moro", la esposa de Mario Teruel

Este jueves murió Noemí Cristina Laspiur, conocida popularmente como “La Moro”. La mujer de Mario Teruel, y madre de Álvaro, Augusto, Jimena y Lautaro, había sido internada de urgencia a fines de enero luego de sufrir dos aneurismas. Junto a su esposo, fue una de las grandes figuras de la música de Salta y autora de grandes éxitos de Los Nocheros y otros artistas locales.

La semana pasada, Los Nocheros informaron que habían suspendido varios de sus shows programados debido al delicado estado de salud de Noemí. En el comunicado difundido a través de las redes sociales oficiales de la banda salteña, escribieron: “Hemos decidido acompañar a la familia y, de común acuerdo con todos los festivales, suspenderemos los shows previstos para enero”.

Según informaron, “La Moro” sufrió graves complicaciones de salud debido a dos aneurismas cerebrales por los que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. “Les pedimos a todos que nos acompañen con su fuerza, buena energía y oraciones para que se recupere de la mejor manera”, escribieron en las cuentas oficiales de Los Nocheros. En sus redes sociales, la banda explicó el por qué de la suspensión de sus shows de enero. (Foto: Instagram / losnocherosofic).

La Moro, una creadora de grandes canciones y hits de Los Nocheros

Noemí Cristina Laspiur fue una enorme compositora. En una entrevista concedida al programa salteño Tribu Urbana, se describió así misma como una apasionada por las canciones y se animó a diseccionar algunas de sus propias creaciones.

Durante esa charla, contó que la primera canción que hizo para Los Nocheros fue “El perfume”. La inspiración para esa letra fue muy particular: el aroma que traía la valija de Mario cuando volvía de Buenos Aires a Salta.

“El primer éxito fue 'Me enamoré de una zamba', que tiene que ver con una situación fotográfica que yo pude trasladar a veinte versos. Tiene que ver con el Chaco Salteño, en la casa de Jorge Rojas. Yo no me imaginé que se podía vivir en un lugar tan árido, estaba fascinada. En una guitarreada cuando vi que Jorge sacó a bailar a su mamá, y de un lado veía el sol y del otro la luna, a un costado un algarrobo, era 'la postal' y creo que pude describirla de la mejor manera en esa samba”, recordó.

Como letrista, “La Moro” le aportó grandes canciones al repertorio de la banda salteña. Entre esas creaciones se destacan “Cafayate”, “Así de simple”, “Cuestión de piel”, “Viento del algarrobal”, “La yapa”, “Camino a Tillián”, “Chacarera del sol” y “Tu amor es todo”.

Además de estas canciones que se grabaron en la cultura popular argentina -incluso muchas de ellas luego fueron interpretadas por artistas como El Chaqueño Palavecino y el grupo Vale Cuatro-, también realizó un trabajo muy personal y que tuvo muy buena repercusión: “La Moro: No Clásico”, un disco repleto de temas de su autoría y con los aportes de Mario Teruel.