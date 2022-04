Nacha Guevara habló de la indemnización de 12 millones por su exilio

Días atrás se conoció que Nacha Guevara fue beneficiada con una suma cercana a los 12 millones de pesos como indemnización por haber tenido que exiliarse entre el 3 de enero de 1976 hasta el 28 de octubre de 1983.

La decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos generó revuelo en las redes sociales y los usuarios no tardaron en salir al cruce. “¿Y por qué se le tiene que pagar por eso con nuestros impuestos ahora? ¿Yo que culpa tengo?”, “A los jubilados les van a dar un bono de 6 mil pesos y a Nacha 12 millones”, “Qué bochorno”, “Están rompiendo la poca paciencia que le queda al pueblo argentino”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron al respecto sobre el tema.

Después del escándalo, la actriz se refirió al tema y reconoció que se largó a llorar cuando se lo comunicaron, ya que el recuerdo de todo lo que vivió sigue muy latente: “Se me vino una película con todas las imágenes juntas. Fue un shock emocional, me puse a llorar ahí en la oficina de Derechos Humanos. Me di cuenta que era una herida que no estaba cerrada”.

El descargo completo de Nacha Guevara sobre los casi 12 millones de pesos que recibirá por haberse exiliado



En diálogo con Radio Perfil, la artista de 81 años sostuvo que todavía no cobró el dinero. “Esa reparación se dará en un futuro… Imaginate que hace 22 años que apliqué, el tiempo que puede pasar hasta recibir esa reparación es como entrar en dimensión desconocida”, precisó.

Consultada sobre el motivo que la llevó a pedirlo, reconoció: “Creo que la ley por la cual esto se aprobó no fue inmediatamente después de mi exilio... Estas cosas llevan tiempo, lo discutís con tu familia, lo hablás… No tengo respuesta para eso”.



Por último, exclamó que las críticas le entran por un oído y le salen por el otro: “Lo que dice todo el mundo habla más del mundo que de mí. Un comentario aislado es muy pequeño frente a la situación que vivimos. Si nos diéramos cuenta de lo que este odio está produciendo en todos los ámbitos, creo que podríamos establecer una sociedad más tolerante que nos permitiera avanzar”.