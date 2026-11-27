Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, Wanda Nara reveló cómo hizo para bajar de peso.
"Muchos me preguntan qué estoy haciendo, porque me ven algunos cambios en el cuerpo, y la verdad que estoy caminando mucho, sobre todo cuando llego a casa. Camino entre 12 y 14 kilómetros. Es un montón", explicó.
También contó que la dieta es parte importante de su cambio físico: "La alimentación... me cuido mucho más. Acá en el camarín tengo una dieta que sigo todos los días. Antes me costaba".
Asimismo, indicó qué es lo único que no puedo comer: "Tengo prohibidos los dulces, al menos por un período. Los fines de semana quizás me hago algún permitido".
En esa línea, Nara destacó otro aspecto muy importante: "Todos los días, sí o sí, cuando llego a casa después de caminar me hago masajes drenantes. Esas son las cosas que cambié. Estoy mucho tiempo parada, entonces cuando llego a casa sí o sí me obligo a caminar bastante y a hacerme botas que me ayudan a la compresión y masajes. Es importante mantenerse activo y hacer cosas diferentes".
"Mi alimentación la cambié. La cambié bastante porque comía a cualquier hora. No desayunaba, ahora sí empecé a desayunar. Acomodé todas mis comidas y tengo como unos snacks que son saludables para cualquier momento del día que me agarra un ataque de esos que me quiero comer todo", añadió.
Por último, la exmujer de Mauro Icardi sentenció: "Esta vez estoy un poco más aplicada en el cuidado del cuerpo y sobre todo de mi salud. Cambié las papas fritas por los arándanos y otros hábitos que hacen que me vea un poquito mejor... ¡ah, y tomo mucha agua! Cambio los envases porque me gusta ir usando diferentes termos para que sea un poco más entretenido el hecho de tomar agua. Espero que también se estén cuidando".