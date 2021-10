Nuevas revelaciones tras la separación de Gisela Dulko y Fernando Gago: ella le habría sido infiel

Luego de que hace una semana Cinthia Fernández dijera públicamente que Fernando Gago había engañado a la ex tenista y madre de sus tres hijos, Gisela Dulko, comenzaron a salir todos los trapitos al sol de la pareja. Ya separados y viviendo en casas diferentes, la panelista de Los ángeles de la mañana develó otro engaño en el matrimonio, pero esta vez, de parte de ella.

“Me llegó la información de alguien cercano a Verónica (Laffitte), la amante de Gago, de que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín”, sostuvo la panelista en el ciclo de Ángel de Brito. De acuerdo a la información de Cinthia, y se trataría de una persona que Dulko habría conocido en el barrio Los Castores, de Nordelta, donde vivía hasta hace poco con el ex futbolista de Boca.

El jueves pasado, luego de que se hiciera público el engaño del ex futbolista hacia su mujer, Cinthia Fernández develó también el nombre de la amante. Verónica Laffitte, una vecina del barrio que era muy cercana a Dulko, ya que los hijos de ambos matrimonios concurrían a la misma escuela. A partir del engaño, Gisela decidió mudarse a San Isidro y también cambiar a sus chicos de colegio.

Ese mismo día, siguiendo con el tema, Fernández confirmó que Gago y su amante habían oficializado su relación, al punto que Laffitte se había mudado a la casa de quien fuera hasta hace unos días director técnico de Aldosivi, de Mar del Plata. También dijo que la mujer ya estaba separada desde hacía un tiempo de su marido, ya que en el barrio y en el colegio sonaban fuerte los rumores que aseguraban que ella lo había engañado, no solo con el deportista, sino con otros padres de la escuela.

En medio del escándalo, la ex tenista reapareció en sus redes sociales. “¡Lo hiciste!”, escribió en inglés sobre la imagen en una historia de su cuenta de Instagram, en la que se la ve muy tranquila en el gimnasio. Sobre ese mensaje, sobraron las especulaciones: muchos creyeron que solo era una palabra de aliento por el deber cumplido en la actividad física; otros, que se trataba de una acusación directa contra Gago. Hasta ahora ninguna de las partes habló públicamente de los trascendidos.

“Ella (por Dulko) está destruida, la está pasando muy mal. También confirmé de manera legal que ella abrió la puerta y los encontró en su cama haciendo el amor. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias. Si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y Martín, el marido de ella, que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido”, había dicho Cinthia Fernández el lunes pasado luego de dar a conocer la noticia.

Fernando Gago y Gisela Dulko se pusieron de novios en el 2009 y dos años después se casaron con una espectacular fiesta a la que asistieron más de 400 personas. Tras contraer matrimonio, Gisela dejó su carrera como tenista y lanzó una marca de ropa para chicos. Juntos son padres de Mateo, Antonella y Daniele.

En noviembre de 2020, Gago anunció su retiro del fútbol, y Dulko le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales, el mismo que hace unos días -en medio el escándalo por la ruptura- se ocupó de borrar. “Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admiré como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mí hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más”, había escrito Gisela para quien por entonces era su esposo.