Oscar 2026: cuáles son las diez películas que buscan el premio mayor este domingo

La 98ª edición de los Premios de la Academia llega con una competencia que reúne diez producciones nominadas a mejor película, cada una con propuestas narrativas y estéticas distintas que reflejan una nueva etapa del cine mundial.

Los analistas y especialistas coinciden en que dos títulos encabezan la carrera hacia la estatuilla: Pecadores y Una batalla tras otra, aunque otras producciones como Hamnet o El agente secreto mantienen expectativas de dar la sorpresa.

La competencia presenta una amplia diversidad de géneros y estilos, que incluye desde thrillers y dramas históricos hasta cine independiente, historias biográficas y producciones de gran escala.

A continuación, las diez producciones que buscan el premio mayor de Hollywood.

Bugonia: conspiraciones y humor bajo la mirada de Lanthimos

Bugonia es la más reciente obra del director griego Yorgos Lanthimos, quien vuelve a explorar universos extraños y provocadores.La historia se centra en Teddy, interpretado por Jesse Plemons, un hombre convencido de que una ejecutiva farmacéutica —interpretada por Emma Stone— es una extraterrestre malvada. Convencido de que su misión es salvar el planeta, decide secuestrarla.

La película combina giros dramáticos con momentos de humor, manteniendo a la audiencia enganchada a lo largo del relato. Sin embargo, los análisis previos a la ceremonia señalan que no existe un gran suspenso en torno a sus posibilidades de triunfo en la gala.

F1: espectáculo y tecnología en una superproducción

Entre las nominadas aparece F1, una de las películas con mayor impacto comercial del año. La producción fue dirigida por Joseph Kosinski, el mismo realizador detrás de Top Gun: Maverick, y logró recaudar 630 millones de dólares en taquilla.

La trama está protagonizada por Brad Pitt, quien interpreta a un piloto veterano, en una historia que combina acción con el universo tecnológico de la Fórmula 1.

La nominación sorprendió a varios analistas, ya que la Academia suele incluir alguna producción taquillera que destaque el trabajo técnico detrás del cine, pero los pronósticos no la ubican entre las favoritas para ganar.

Frankenstein: el proyecto personal de Guillermo del Toro

El director mexicano Guillermo del Toro vuelve a la competencia con Frankenstein, considerado su proyecto del corazón.

El cineasta ya obtuvo estatuillas por La forma del agua y Pinocho, lo que refuerza su relación con la Academia. Aunque la película recibió reseñas tibias tras su estreno en el festival de Venice, su nominación no sorprendió. Las apuestas indican que sus mayores posibilidades están en categorías técnicas, particularmente por:

Vestuario

Diseño de sets

Maquillaje

Hamnet: drama histórico con respaldo festivalero

Una de las nominaciones más inesperadas fue Hamnet, una producción basada en una novela que aborda la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes durante los años de la peste negra. La película cumple con varios de los elementos que suelen seducir a la Academia:

Un rodaje suntuoso

Una historia emocionalmente intensa

Dirección de una cineasta oscarizada

La directora es Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland. La película también obtuvo reconocimiento al triunfar en el festival de cine de Toronto.

Sin embargo, los análisis señalan que esta edición parece menos inclinada hacia historias relacionadas con Shakespeare, lo que podría reducir sus posibilidades de victoria.

Marty Supremo: tenis de mesa y actuación destacada

Marty Supremo cuenta la historia de un campeón de tenis de mesa basada en hechos reales.

La película destaca especialmente por la actuación de Timotheé Chalamet, quien interpreta a un protagonista arrogante. Aunque la producción no figura entre las favoritas a ganar el Oscar a mejor película, Chalamet aparece entre los principales candidatos al premio a mejor actor.

No obstante, su candidatura perdió impulso durante la temporada de premios debido a declaraciones despectivas sobre la ópera y el ballet.

Una batalla tras otra: una de las grandes favoritas

Entre las principales aspirantes se encuentra Una batalla tras otra, una película que mezcla thriller y comedia surrealista. La obra fue dirigida por Paul Thomas Anderson y sigue la historia de un exrevolucionario que emprende una búsqueda desesperada para rescatar a su hija.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la película logró un fuerte reconocimiento durante la temporada de premios. Fue coronada como película del año por:

El sindicato de productores de Hollywood

El sindicato de directores

Los críticos

Los premios BAFTA

El elenco incluye además a Sean Penn y Benicio Del Toro, lo que refuerza su perfil como una de las favoritas.

Valor sentimental: un drama familiar con reconocimiento internacional

El director Joachim Trier, conocido por La peor persona del mundo (2021), regresa con Valor sentimental. La película vuelve a reunirlo con Renate Reinsve, protagonista de su anterior éxito, y suma la presencia de Elle Fanning.

El drama familiar fue filmado en la casa del propio Trier y logró cautivar a los votantes de la Academia, que le otorgaron su primera nominación a mejor película.

Sin embargo, las previsiones indican que sus mayores posibilidades de triunfo se encuentran en la categoría internacional, más que en la principal.

Pecadores: terror, música y un fenómeno de taquilla

Una de las producciones más comentadas de la temporada es Pecadores, que llega a la gala con un récord de 16 nominaciones. La película, dirigida por Ryan Coogler, combina terror y música en una historia que utiliza vampiros sedientos de sangre como metáfora de la explotación de la cultura negra.

La cinta logró:

370 millones de dólares en taquilla

Amplio reconocimiento de la crítica

Gran recepción del público

El entusiasmo generado también impulsó la candidatura de Michael B. Jordan como mejor actor.

Las previsiones la ubican entre las principales candidatas a ganar el Oscar a mejor película, algo poco común para una producción de terror.

El agente secreto: la apuesta latinoamericana

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El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, representa una importante presencia latinoamericana en la competencia. La película retrata las tensiones de Brasil durante la dictadura militar de la década de 1970.

Aunque es considerada una fuerte candidata en la categoría internacional, su nominación a mejor película fue celebrada como un triunfo simbólico para Brasil, que busca su segundo Oscar consecutivo.

A pesar del entusiasmo generado durante la campaña de premios, los pronósticos no la ubican entre las favoritas para la estatuilla principal.

Sueños de trenes: el espíritu del cine independiente

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La última de las nominadas es Sueños de trenes, una producción independiente que explora las transformaciones del noroeste de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. La historia sigue la vida y las emociones de un hombre de la época, ofreciendo una mirada íntima sobre los cambios sociales y culturales del período.

La película destaca por:

Una fotografía premiada

Su carácter de producción independiente

El respaldo obtenido en festivales

Fue adquirida por Netflix en el festival de Sundance de 2025 y posteriormente impulsada por una campaña que le permitió ganar el máximo galardón en los Premios Spirit, dedicados al cine independiente.

Para una película de bajo presupuesto, su nominación al Oscar ya representa una victoria significativa.

Una competencia abierta

Con diez películas compitiendo por el máximo galardón, la edición 2026 de los Premios de la Academia presenta una de las carreras más diversas de los últimos años.

Mientras Pecadores y Una batalla tras otra aparecen como las favoritas, la variedad de estilos, temáticas y trayectorias de las producciones nominadas confirma que el cine actual atraviesa una etapa de expansión creativa y pluralidad narrativa.