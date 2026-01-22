Oscars 2026: se conocieron las nominaciones, los favoritos del año y cuándo será la gala

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves las nominaciones oficiales a los Premios Oscar 2026, correspondientes a su 98ª edición, y confirmó cuáles serán las películas, actores y realizadores que competirán por las estatuillas más prestigiosas de la industria cinematográfica. El anuncio dejó un balance entre favoritos consolidados durante la temporada de premios, algunas sorpresas y varias ausencias que no pasaron desapercibidas.

Entre las producciones que llegan con mayor fuerza se destacan Golden, KPop Demon Hunters, Una batalla tras otra (One Battle After Another) y Marty Supreme, que concentra nominaciones en categorías clave. En el rubro interpretativo, el protagónico de Timothée Chalamet aparece como uno de los nombres más resonantes de la edición, consolidándolo como uno de los actores más influyentes de su generación.

Desde la Argentina, la expectativa estaba puesta en la película Belén, que finalmente quedó fuera de la nómina en la categoría de Mejor Película Internacional. La ausencia generó desilusión en el ámbito cinematográfico local, que aguardaba una nueva presencia nacional en la competencia. Una situación similar se vivió en México, donde el público esperaba una nominación para Guillermo del Toro, algo que tampoco se concretó en esta edición.

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 se realizará el domingo 15 de marzo en el tradicional Dolby Theatre de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles. La gala comenzará a las 20 (hora local) y será transmitida en vivo por TNT y la plataforma HBO Max, permitiendo que la audiencia internacional siga el evento en simultáneo. Como es habitual, se espera una duración de entre tres horas y media y cuatro horas, con la entrega de las principales categorías, números musicales y discursos de los ganadores.

En cuanto a la conducción, la Academia confirmó que Conan O'Brien será nuevamente el anfitrión de la ceremonia, por segundo año consecutivo. Su desempeño en la edición 2025 fue bien recibido tanto por la crítica como por el público, destacándose por un estilo más ágil, irónico y menos cargado de segmentos extensos. El propio O'Brien adelantó que la gala de este año contará con "sorpresas sin skits largos", manteniendo el foco en el cine y el ritmo del espectáculo.

Entre las nominaciones más destacadas, en la categoría de Mejor Película figuran Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams, un listado que refleja una fuerte presencia de dramas, biopics y producciones de alto impacto visual.

En actuación, la categoría de Mejor Actor reúne a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) y Wagner Moura (The Secret Agent). En tanto, en Mejor Actriz competirán Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Emma Stone (Bugonia).

La lista de nominados también incluye categorías técnicas y artísticas como Fotografía, Montaje, Sonido, Efectos Visuales, Diseño de Producción, Vestuario y Maquillaje, donde títulos como Frankenstein, Sinners, F1 y Avatar: Fire and Ash se repiten como favoritos.

Con esta nómina, la temporada de premios entra en su recta final y comienza la cuenta regresiva hacia una de las noches más esperadas del año para la industria del cine, donde se definirá cuáles producciones y talentos marcarán el pulso cinematográfico de 2026.