Pampita reveló que sufre de un particular trastorno del aprendizaje

Pampita sorprendió a los televidentes sacando a la luz un dato sobre su vida privada. Reconoció que tiene dislexia, es decir que lee y escribe todo al revés. "Si vos me dictás algo lo escribo de otra manera, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”, comentó en su programa de NET.

“¿Sabés qué pasa, Carolina? Hay algo muy importante que es entender que cada ser humano tiene que vivir con algo a cuestas. Nadie lo tiene todo ni nadie lo puede todo. Alguno dirá que la dislexia es una enfermedad y hay ejercicios y se puede tratar. Otros dirán 'soy muy celoso', o 'soy inseguro'. Lo importante es aceptar qué es lo que tenemos”, insistió el también escritor.

Es la primera vez que la modelo habla de este trastorno de aprendizaje que tiene desde chica. Sin embargo, no es la única celebridad que reconoció sufrir el mismo problema.

Facundo Arana es otro de los famosos argentinos que también reconoció tener dislexia. “No me permite leer demasiado largo. Me voy. Me meto tanto en el cuento, como después me voy, me corto, me disperso. Puedo mantener conversaciones y concentraciones días enteros, pero de golpe no, de golpe? ¡ups!, me voy”, expresó en una nota con Teleshow.

Lo mismo le pasa a Sebastián Estevanez, que en el programa PH Podemos hablarindicó que conoció su diagnóstico luego de que el pediatra de sus hijos le dijera que la mayor -Francesca- lo padece.

El actor dijo que le costó mucho su época escolar, aunque por suerte no repitió nunca. “Algunos tienen problemas con los números, otros con las letras. El mío es con las letras. No tenía problemas en matemática”, recordó. Además, expresó con total sinceridad que la lectura es un tema complicado para él. “Me da vergüenza leer en público. Vos ahora me pedís que lea algo y me muero”.

Estrellas internacionales con dislexia

Orlando Bloom contó hace ya varios años que “tiene problemas para leer los guiones y memorizarlos”. Cuando era chico, su mamá le decía que si leía 50 libros le iba a comprar una moto, por lo que no dudó en hacer los deberes para superarlo, aunque nunca logró el objetivo.

La lista también incluye a Tom Cruise, que cuando tenía alrededor de siete años fue etiquetado como disléxico. "Intentaba concentrarme en lo que leía pero, al final de la página, no recordaba nada”, sostuvo.

Steven Spielberg, por su parte, hizo público que fue diagnosticado de grande y que esto “fue la última pieza del rompecabezas en un misterio tremendo que mantuve oculto todos estos años”.