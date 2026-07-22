Paso a paso: cómo devolver las entradas para ver a Rosalía en Argentina y recuperar el dinero

La controversia que rodea a Rosalía luego de que reposteara un video considerado "anti Argentina" tras la final del Mundial 2026 continúa sumando capítulos. La situación generó un fuerte malestar entre parte de sus seguidores locales y, de cara a los cuatro shows programados en el Movistar Arena para presentar su nuevo álbum, Lux, algunos compradores tomaron la decisión de no asistir.

El reclamo de los fanáticos se transformó así en una cuestión concreta: cancelar las entradas adquiridas y recuperar el dinero abonado.

Toda persona que compró su ticket y cambió de decisión cuenta con un marco legal que protege al consumidor. De acuerdo con la información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, la Ley de Defensa del Consumidor y las normas vinculadas con las contrataciones a distancia establecen las condiciones para solicitar la devolución.

La posibilidad de arrepentirse de una compra realizada de forma online permite iniciar un trámite sin necesidad de explicar los motivos por los cuales el comprador ya no desea utilizar la entrada.

Qué establece la Ley de Defensa del Consumidor

En Argentina, el reclamo de los usuarios se encuentra respaldado por la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y por las normativas que regulan las contrataciones realizadas a distancia.

El aspecto central para quienes adquirieron entradas para los shows de Rosalía es el llamado derecho de arrepentimiento. Este mecanismo permite revocar la compra sin necesidad de justificar las razones de la decisión. La normativa contempla los siguientes puntos:

Derecho de arrepentimiento: el comprador puede revocar la compra sin necesidad de explicar los motivos.

el comprador puede revocar la compra sin necesidad de explicar los motivos. Plazo límite: la solicitud debe tramitarse hasta 10 días corridos antes de la fecha elegida para el show.

la solicitud debe tramitarse hasta 10 días corridos antes de la fecha elegida para el show. Forma de reintegro: el dinero debe ser devuelto íntegramente por el mismo medio de pago utilizado al realizar la compra.

De esta manera, quienes ya no quieren asistir a los conciertos cuentan con un procedimiento establecido para iniciar la cancelación, siempre dentro del plazo correspondiente.

El trámite se realiza de manera completamente digital

El procedimiento para solicitar el reembolso es 100% digital y se gestiona directamente a través del soporte oficial del recinto donde se realizarán los conciertos. El primer paso consiste en redactar un correo electrónico dirigido a la cuenta oficial de soporte del estadio:

[email protected]

En el mensaje, el comprador debe incluir la documentación necesaria para acreditar la operación y permitir la identificación de la entrada cuya devolución se solicita. La información requerida incluye:

Comprobante o confirmación de la compra.

Entradas digitales recibidas.

Comprobante de pago emitido por la ticketera.

La presentación de estos documentos permite vincular la solicitud con la compra realizada y con el ticket correspondiente.

Qué datos deben incluirse en el correo

Además de adjuntar la documentación, el comprador debe completar una serie de datos personales y específicos de la operación en el cuerpo del correo electrónico. La información solicitada es la siguiente:

Nombre completo del titular de la compra.

DNI.

Código o número de orden del ticket.

Estos datos resultan necesarios para identificar al titular de la operación y localizar la compra dentro del sistema correspondiente. El correo debe contener la información completa y la documentación requerida para que la solicitud pueda ser procesada. De este modo, el trámite queda formalmente iniciado a través del canal de soporte indicado.

El paso a paso para iniciar el reembolso

Para quienes decidieron no asistir a los shows de Rosalía y desean recuperar el dinero abonado, el procedimiento puede resumirse en una serie de pasos concretos:

Redactar un correo electrónico dirigido a [email protected] . Adjuntar el comprobante o confirmación de la compra. Incluir las entradas digitales recibidas. Agregar el comprobante de pago emitido por la ticketera. Escribir en el cuerpo del mensaje el nombre completo del titular de la compra. Incorporar el número de DNI. Indicar el código o número de orden del ticket. Enviar el correo con toda la información solicitada.

Una vez completado el envío, la cancelación quedará asentada y comenzará el proceso de reembolso.

El dinero se reintegra por el mismo medio de pago

Uno de los puntos centrales del procedimiento es la forma en que se realiza la devolución. Según el marco legal mencionado, el dinero debe ser reintegrado íntegramente por el mismo medio de pago utilizado para realizar la compra. Esto significa que el proceso de cancelación no contempla únicamente la anulación de la entrada, sino también la devolución del importe abonado bajo las condiciones establecidas para las contrataciones a distancia.

La posibilidad de solicitar el reintegro se encuentra vinculada al cumplimiento del plazo correspondiente. La solicitud debe realizarse hasta 10 días corridos antes de la fecha elegida para el show.

Por eso, para los espectadores que decidieron cancelar su asistencia, el momento de iniciar el trámite resulta un elemento central del procedimiento.