Pergolini volvió con todo: humor, sorpresas y un arranque desopilante para "Otro día perdido"

Este lunes, Mario Pergolini volvió a la pantalla de eltrece con la segunda temporada de "Otro día perdido", el ciclo que recuperó su espacio en el prime time con una propuesta donde conviven actualidad, ironía y humor. El regreso ya había generado expectativa por los cambios en el panel y por la continuidad de una fórmula que logró consolidarse en la pantalla.

Para hacer del debut un momento especial, el programa eligió abrir con un sketch de ficción al mejor estilo The Office, una breve pieza que funcionó como carta de presentación de esta nueva etapa y que dejó en claro que el sarcasmo seguiría siendo uno de los motores centrales del envío.

La escena inicial mostró al conductor en una reunión de producción, espacio desde el cual le dio la bienvenida a la nueva panelista de lujo, Evelyn Botto, la principal novedad del equipo para esta temporada. Su incorporación se suma a la continuidad de Agustín "Rada" Aristarán, quien vuelve a ocupar un rol destacado dentro del formato renovado.

Los cameos sorpresa

Uno de los puntos más celebrados del arranque fueron los grandes invitados sorpresa que irrumpieron en la ficción con participaciones breves pero decisivas para el tono humorístico del segmento.

La primera aparición destacada fue la de Solita Silveyra, quien intervino en medio de la reunión para proponerse como reemplazo de Layla Roth. El momento sumó comicidad cuando la actriz mostró su total decepción al enterarse de que la novia de Fede Bal ya había sido elegida para ocupar ese lugar.

La secuencia mantuvo el ritmo con la irrupción de Nico Vázquez, quien apareció en la oficina para motivar al equipo como si fuera una especie de coach, elevando aún más el absurdo y la dinámica descontracturada del sketch.

Estas intervenciones sorpresa reforzaron el espíritu lúdico del debut y aportaron una energía coral que acompañó el regreso del conductor.

Arrancamos el año con invitados de lujo ✨



Volvió #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/18PHE9OTTC — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) March 31, 2026

El clásico sarcasmo de Pergolini

Sin embargo, el momento más recordado del sketch llegó de la mano de las desopilantes indicaciones de Mario Pergolini a sus compañeros, un sello inconfundible del conductor.

Entre órdenes y comentarios filosos, lanzó una serie de frases que resumieron el espíritu de su personaje en esta apertura:

"No besos"

"No abrazos"

"No tengo WhatsApp"

"No me pidan que use WhatsApp porque no tengo ni voy a tener"

"Si quieren saludos para los familiares, es uno al año"

"Elijan a quién quieren que le mande"

La secuencia volvió a poner en primer plano ese humor seco, irónico y frontal que históricamente definió la figura televisiva de Pergolini.

El inicio de una nueva etapa

Con la suma de Evelyn Botto, la permanencia de Rada, los cameos de Solita Silveyra y Nico Vázquez, y una apertura cargada de humor absurdo, "Otro día perdido" dejó planteado desde su primer minuto el tono que buscará sostener en esta segunda temporada.

El sketch inaugural no solo funcionó como presentación del nuevo equipo, sino también como una reafirmación de estilo: sarcasmo, ritmo y situaciones disparatadas al servicio de uno de los grandes referentes de la televisión.

Así, el regreso de Mario Pergolini se apoyó en una premisa simple pero efectiva: volver siendo fiel a su identidad. Y el resultado fue un arranque que, entre guiños, humor de oficina y apariciones sorpresa, dejó una certeza inmediata: classic Mario.