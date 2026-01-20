Pesar en el folklore catamarqueño: falleció Rolo Barros, referente de F.M.E

El folklore de Catamarca se conmueve tras el fallecimiento de Rolando Barros, conocido en el ambiente artístico y en su comunidad como "Rolo" o "Rolito". El reconocido músico y referente cultural del departamento Fray Mamerto Esquiú murió en la madrugada de este martes, generando un fuerte impacto en el ámbito artístico y en la vida social del departamento chacarero.

Barros venía atravesando un delicado cuadro de salud, situación que había motivado en los últimos días numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte de vecinos, colegas y referentes de la cultura local. Desde Piedra Blanca, su localidad natal, familiares y allegados habían impulsado cadenas de oración con la esperanza de una recuperación, reflejo del cariño y la cercanía que el folklorista supo construir a lo largo de su vida.

Su fallecimiento enluta no solo a Fray Mamerto Esquiú, sino también al folklore catamarqueño en su conjunto. Rolo Barros fue un activo impulsor de la música popular y un firme defensor de las tradiciones culturales de su pueblo, a las que dedicó gran parte de su trayectoria artística y personal. Su figura trascendió el escenario para convertirse en un símbolo de identidad y pertenencia para varias generaciones.

Reconocido por su compromiso con la difusión del folklore, Barros participó en numerosos encuentros culturales, festivales y celebraciones populares, donde siempre priorizó la puesta en valor de los artistas locales y las expresiones tradicionales. Su aporte no se limitó a la interpretación musical, sino que también incluyó una tarea constante de acompañamiento y formación, especialmente hacia músicos jóvenes que encontraban en él una referencia cercana y generosa.

Quienes compartieron escenarios y proyectos con Rolo Barros coinciden en destacar su calidez humana, su vocación solidaria y su amor por la música como herramienta de encuentro comunitario. En cada presentación, su vínculo con el público se sostenía no solo desde la calidad artística, sino también desde un profundo sentido de pertenencia al territorio y a sus raíces culturales.

La noticia de su partida provocó una inmediata reacción de pesar en redes sociales y espacios culturales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento. Vecinos de Piedra Blanca, artistas y referentes del folklore provincial expresaron su dolor y recordaron al músico como un trabajador incansable de la cultura popular y una persona muy querida dentro y fuera del escenario.

En Fray Mamerto Esquiú, el impacto fue especialmente fuerte. Rolo Barros fue considerado uno de los grandes artífices de la música de su pueblo, un referente que acompañó el crecimiento cultural del departamento y contribuyó a consolidar una identidad folklórica propia. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar en la vida cultural y comunitaria de la zona.