A los 81 años murió Piero, el autor de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo"

Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años, dejando una extensa trayectoria dentro de la música argentina y latinoamericana. El cantautor, nacido en Italia y radicado en la Argentina, comenzó su carrera durante los años '60 y con el paso del tiempo se convirtió en una figura clave del rock y de la canción social del país.

A lo largo de su recorrido artístico, sus canciones trascendieron el ámbito estrictamente musical para convertirse en referencias reconocidas por varias generaciones. Su obra quedó asociada especialmente a composiciones que expresaron preocupaciones sociales y un espíritu vinculado con la búsqueda de la paz y con las causas populares.

Entre las canciones que marcaron su trayectoria aparecen "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", dos de las obras por las que fue principalmente reconocido.

Su muerte se produjo en Buenos Aires, luego de que permaneciera dos días internado. El fallecimiento puso fin a una carrera que había comenzado varias décadas atrás y que tuvo diferentes etapas, escenarios y encuentros con importantes artistas de la música del país.

"Mi viejo" y una obra que atravesó generaciones

Dentro de la trayectoria de Piero, "Mi viejo" ocupa un lugar destacado entre las canciones que quedaron asociadas a su nombre. A ella se suma "Para el pueblo lo que es del pueblo", una composición que expresa el espíritu pacifista que caracterizó parte de su obra.

Sus canciones lograron permanecer a través de distintas generaciones y se transformaron en símbolos de una época y de una manera de entender la canción como vehículo de expresión social. La trayectoria de Piero estuvo vinculada de manera directa con el desarrollo del rock y la canción social en la Argentina, ámbitos en los que construyó una identidad artística propia.

Su recorrido también incluyó encuentros con algunas de las principales voces de la música argentina. A lo largo de su carrera, cantó junto a León Gieco y Mercedes Sosa, entre otros grandes referentes de la música de nuestro país.

Estos cruces artísticos formaron parte de una trayectoria que permitió a Piero mantenerse ligado a distintas generaciones de músicos y públicos, siempre con una obra marcada por canciones que conservaron una fuerte presencia en la memoria colectiva.

Sus últimos conciertos y "La sinfonía inconclusa del mar"

Incluso durante los últimos meses de su vida, Piero continuó vinculado con la actividad artística. El pasado abril, el músico realizó una serie de conciertos en Bogotá, donde interpretó las canciones de su disco para niños "La sinfonía inconclusa del mar".

La propuesta contó con un gran elenco de actores y bailarines, incorporando a las canciones una puesta artística que permitió llevar nuevamente esa obra a los escenarios.

Aquellas presentaciones en Bogotá quedaron entre las últimas actividades artísticas mencionadas en el recorrido reciente del músico, que continuó trabajando sobre parte de su repertorio y manteniendo su vínculo con el público. La referencia a "La sinfonía inconclusa del mar" también permite observar otra dimensión de su producción artística, más allá de las canciones que lo identificaron principalmente con la canción social y los grandes himnos populares.

Una voz que llegó hasta París

Pocos días antes de su muerte, Piero había realizado una publicación en sus redes sociales relacionada con un acontecimiento que lo vinculó con una de las grandes casas de moda internacionales. En su última publicación, el músico expresó su agradecimiento a Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber incluido su voz de la canción "Io Vengo" para la apertura del desfile de verano 2027 en París.

El reconocimiento del artista ante esa utilización de su voz estuvo acompañado por una descripción del escenario en el que se presentó la canción. "Es muy fuerte escuchar mi voz alli en el inicio del desfile", expresó Piero en su publicación.

Luego describió el marco del acontecimiento y destacó la presencia de la Torre Eiffel como fondo del desfile. "El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados", escribió.

El músico también destacó la forma en que comenzaba el desfile, vinculado directamente con la canción que había interpretado en italiano.

"El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano", expresó.