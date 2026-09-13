Mirtha Legrand fue dada de alta tras una semana internada por un cuadro respiratorio

Mirtha Legrand fue dada de alta este viernes luego de permanecer una semana internada en el sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.

Según el último parte médico, la conductora se encontraba en una habitación común y evolucionaba sin dificultades relacionadas con el problema respiratorio que había motivado su internación.

Tras recibir el alta, la diva abandonó el sanatorio por el sector de estacionamiento y se dirigió a su domicilio de la avenida del Libertador, donde continuará con reposo y permanecerá acompañada por familiares y amigos.

Qué habían informado sobre su estado de salud

Durante los últimos días, distintas personas cercanas a Mirtha habían transmitido tranquilidad respecto de su evolución.

Este jueves, en el programa de Moria Casán, la periodista Mercedes Ninci contó que había podido comunicarse con profesionales que siguieron de cerca el estado de salud de la conductora.

Según relató, los médicos le habían señalado que Mirtha se encontraba "espléndida".

"Ella está muy bien. Estuvo acompañada por sus enfermeras particulares. El médico la vio bárbara. Cumplió cinco días de antibiótico y su salida es inminente", expresó Ninci durante La mañana con Moria, por eltrece.

Con el alta médica, Mirtha continuará su recuperación en su domicilio y deberá mantener el reposo indicado por los profesionales que supervisaron su evolución.

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