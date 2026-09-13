Gran Hermano Generación Dorada: cuándo será la gala que definirá a la campeona

Gran Hermano Generación Dorada ingresó definitivamente en su recta final después de la eliminación de Luana Fernández, ocurrida el miércoles 9 de septiembre. Con su salida, quedaron establecidas las tres participantes que continúan en carrera por convertirse en la nueva campeona del reality de Telefe.

Las finalistas son Charlotte Caniggia, Yisela "Yipio" Pintos y la tucumana Solange "Sol" Abraham, quienes protagonizarán la última etapa de la competencia y buscarán quedarse con el título. La definición llega después de una competencia que dejó finalmente a tres mujeres como protagonistas del desenlace. Las participantes ya comenzaron a transitar los últimos días dentro de la casa, mientras mantienen sus expectativas de alcanzar la consagración.

El resultado del duelo entre Luana Fernández y Yisela Pintos fue el que terminó de completar el grupo de finalistas. Finalmente, Luana quedó eliminada y se despidió del programa con un mensaje dirigido a su compañera.

"Que gane la mejor, la que el supremo elija como dice Santi", expresó Luana al despedirse. Desde la producción también dedicaron unas palabras a la participante que terminó ubicada en el cuarto puesto, destacando su personalidad durante el período que permaneció en la casa.

Cuándo será la gran final

De acuerdo con el cronograma previsto por la producción, la semana decisiva comenzará el lunes 14 de septiembre, dando paso a las últimas jornadas de una edición que tendrá su definición el miércoles.

El calendario establecido contempla las siguientes instancias:

Lunes 14 de septiembre: comenzará la semana de la gran final.

comenzará la semana de la gran final. Domingo: Santiago del Moro ingresará a la casa para compartir una cena con las tres finalistas.

Santiago del Moro ingresará a la casa para compartir una cena con las tres finalistas. Martes 15 de septiembre: habrá un programa especial junto a las participantes.

habrá un programa especial junto a las participantes. Miércoles 16 de septiembre: se realizará la gala que definirá a la nueva campeona.

se realizará la gala que definirá a la nueva campeona. Jueves 17 de septiembre: se emitirá "La noche de campeonas", que marcará el cierre total de la edición.

La fecha central será, por lo tanto, el miércoles 16 de septiembre, jornada en la que se conocerá quién será la nueva campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

Santiago del Moro ingresará a la casa

Antes de la gala decisiva habrá un encuentro especial dentro de la casa. Santiago del Moro ingresará el domingo para compartir una cena con las tres finalistas. El encuentro tendrá como objetivo acercarles información del exterior después del período de aislamiento que atravesaron durante la competencia.

La presencia del conductor se producirá en los últimos días de las participantes dentro de la casa y antes de que se concrete la definición del reality.

De esta manera, el ingreso de Del Moro formará parte de las actividades previstas durante la etapa final, cuando Charlotte Caniggia, Yisela Pintos y Solange Abraham ya se encuentren concentradas en la definición del título.

Las declaraciones de las protagonistas

Las tres finalistas llegan a los últimos días de competencia con diferentes expresiones sobre la experiencia y el objetivo de alcanzar la consagración.

Charlotte Caniggia manifestó durante el programa: "Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta". La frase refleja su postura frente a la etapa decisiva y el esfuerzo que, según sus propias palabras, está realizando para llegar al final de la competencia.

Por su parte, Solange "Sol" Abraham agradeció el respaldo que recibió de los espectadores, una señal de apoyo que se suma a sus expectativas de convertirse en la nueva campeona. Yisela "Yipio" Pintos, en tanto, consiguió el último lugar disponible para la final luego de imponerse en el duelo que terminó con la eliminación de Luana Fernández.

Las tres mujeres quedaron así frente a la última instancia del reality, con el título como objetivo común.

Una consagración femenina después de 19 años

La final de esta edición tendrá además un elemento particular para la historia del formato en Argentina, según el texto presentado sobre esta edición: una mujer volverá a consagrarse campeona después de 19 años. La última ganadora mujer había sido Marianela Mirra, quien obtuvo el título en 2007.

Antes de ella, Viviana Colmenero había sido la primera mujer en conseguir la consagración, en la edición 2002/03. El desenlace de Gran Hermano Generación Dorada volverá así a tener a una mujer en lo más alto de la competencia, después del período transcurrido desde la última consagración femenina mencionada en el material.

La particularidad se suma a los elementos que rodean la gala del miércoles 16 de septiembre, cuando las tres finalistas conocerán el resultado definitivo de la competencia.

El cierre continuará después de la gala

Aunque la competencia llegará formalmente a su definición el miércoles 16 de septiembre, el cierre de Gran Hermano Generación Dorada continuará durante la jornada siguiente.

El jueves 17 de septiembre se emitirá "La noche de campeonas", programa que marcará el cierre total de esta edición del reality. De esta manera, la consagración y el cierre definitivo estarán distribuidos en dos jornadas consecutivas. Primero será el turno de la gala que determinará quién se queda con el título y, posteriormente, llegará el programa destinado a poner el punto final a la edición.