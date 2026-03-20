Preocupación por la salud de Andrea del Boca: recibió el alta y crecen las dudas sobre su paradero

Andrea del Boca se encuentra internada en el Sanatorio Las Lomas tras sufrir un cuadro de presión alta durante su estadía en Gran Hermano: Generación Dorada. Según la información proporcionada por su hija, Anna Chiara, la actriz ingresó a la competencia ya presentando problemas de salud, incluyendo la necesidad de tomar antibióticos a las nueve de la mañana, un cuidado que se mantuvo desde el inicio de su participación.

Durante su tiempo en el reality, Andrea también enfrentó una gripe prolongada que le afectó la voz, situación observada por el público en vivo. Anna Chiara remarcó: "Una gripe larga, se le fue la voz, no hay mentira en eso", subrayando que los síntomas físicos de su madre eran reales y no parte de ningún guion o actuación.

Rumores y aclaraciones sobre el aislamiento

En las últimas horas, circuló información que sugería que la actriz podría haber quebrantado el aislamiento establecido por la producción del programa. Sin embargo, Anna Chiara negó estas versiones, afirmando que tanto ella como su madre confiaban plenamente en los cuidados del equipo médico y la producción:

"Cuando nos metimos en esto teníamos algo muy en claro: que si estamos en el baile, hay que bailar... Sabemos el nivel de exposición, sabemos la cantidad de inventos, discursos... bien o mal se actúa, pero hay cosas que no se actúan, chicos".

La hija de la actriz también destacó cómo los episodios de tensión dentro de la casa reflejaban el estado real de su madre. Puso como ejemplo el enfrentamiento con Solange Abraham, durante el cual Andrea se puso "hiper colorada" debido a su presión alta, demostrando que las reacciones de su cuerpo no podían ser simuladas.

Evolución y alta médica

Según el periodista Damián Rojo, Andrea del Boca habría recibido el alta médica y se habría trasladado a la casa de su abogado, Juan Pablo Fioribello, para permanecer cerca de su familia y participar en el cumpleaños de su madre. A pesar de esta información, Anna Chiara mantiene que su madre continúa completamente aislada, ingresada en una clínica o, según la información más reciente, trasladada a un hotel acompañada de una productora de Telefe.

La hija de la actriz agregó que distintos médicos visitaron a Andrea en varios días recientes, dado que los resultados de su presión no estaban dentro de los parámetros esperados, reforzando la necesidad de mantener la vigilancia médica constante.

Contexto de participación en Gran Hermano: Generación Dorada

Anna Chiara resaltó que Andrea del Boca ingresó al reality ya con condiciones de salud delicadas, pero se comprometió a participar plenamente en la dinámica del programa, incluyendo los juegos y desafíos de la casa. Esto evidencia la determinación de la actriz de cumplir con sus compromisos profesionales, aun frente a problemas físicos que podrían haberse intensificado dentro del ambiente competitivo del show.

Además, la aclaración de su hija sobre la veracidad de las reacciones de Andrea busca poner fin a los rumores sobre supuestas actuaciones fingidas, mostrando que incluso los momentos de conflicto o tensión dentro del programa tenían un componente real ligado a la salud de la actriz.