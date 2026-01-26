Qué pasó con el auto que Rusherking le regaló a la China Suárez

Una escena inesperada se robó la atención en MasterChef Celebrity, cuando Wanda Nara puso en aprietos a Rusherking con una pregunta tan directa como incómoda: qué había pasado con el auto que le regaló a la China Suárez durante su relación. El intercambio, que rápidamente se viralizó, volvió a colocar en el centro de la escena mediática los vínculos pasados del cantante y de la actriz, en un contexto atravesado por versiones que aseguran que el programa gira en torno a Eugenia Suárez.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió mientras los participantes ajustaban los últimos detalles de sus preparaciones culinarias. En ese marco distendido, Wanda se acercó a la estación de Rusherking y decidió ir al hueso con una pregunta que sorprendió tanto al músico como al resto de los presentes.

"¿Regalaste alguna vez un auto?", disparó la conductora. Ante la respuesta afirmativa del cantante santiagueño, Nara profundizó sin rodeos: "¿El auto se devuelve o se lo queda la otra persona? Me sirve para mí también", lanzó, despertando risas nerviosas y miradas cómplices en el estudio.

El interrogante remitía directamente a un hecho conocido del pasado reciente: el Volkswagen New Beetle negro que Rusherking le había obsequiado a la China Suárez con motivo de su cumpleaños número 31, cuando ambos atravesaban uno de los momentos más visibles de su relación. Sin embargo, pocas semanas después del regalo, la pareja anunció su separación, lo que abrió interrogantes sobre el destino del vehículo.

Lejos de esquivar el tema, Rusherking optó por responder con sinceridad. "Yo creí que se lo quedaba, pero me lo quiso devolver", explicó el cantante, dejando en claro que la decisión no fue unilateral. Además, confirmó que actualmente ya no es dueño del automóvil: "No lo tengo, lo vendimos", reveló, sin entrar en mayores detalles sobre la operación.

La charla no quedó allí. Tras su confesión, el músico decidió devolverle la gentileza a la conductora y le consultó cuál había sido el regalo más costoso que ella había hecho en una relación. Wanda Nara no dudó en responder y sorprendió a todos con su declaración: "Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé", dijo entre risas.

La empresaria y conductora amplió su respuesta con una aclaración que despertó comentarios dentro y fuera del estudio: "La regalé, pero a mi nombre", explicó, dando a entender que había previsto desde el inicio la posibilidad de una separación. La frase, pronunciada en tono distendido, fue interpretada por muchos como una referencia indirecta a sus propias experiencias sentimentales y patrimoniales.

Por su parte, Rusherking cerró el intercambio con una reflexión personal. Reconoció que el proceso de venta del auto no fue sencillo, ya que el vehículo estaba a su nombre, lo que implicó trámites y gestiones posteriores a la ruptura. "Fue el primer y último auto. Basta", sentenció, dejando entrever que la experiencia le dejó más aprendizajes que satisfacciones.

El momento televisivo no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusiones en redes sociales, donde los usuarios debatieron tanto sobre los regalos en las relaciones como sobre la exposición de la vida privada de los famosos en programas de entretenimiento. Una vez más, MasterChef Celebrity logró instalar una conversación que trascendió lo gastronómico y se metió de lleno en el universo del espectáculo.