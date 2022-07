Qué respondió Mirtha Legrand al ser consultada sobre la vuelta a El Trece

El regreso de Mirtha Legrand a El Trece continúa siendo una incógnita y en las últimas horas se conoció que desde la productora Story Lab, a cargo de Nacho Viale, advirtieron que están "muy lejos del cierre" de un acuerdo. También, habló el Adrián Suar y replicó que a la diva "no le cuentan todo".

Al respecto, la periodista Marina Calabró comentó en su columna del programa Lanata sin filtro: "Las negociaciones están frizadas en las últimas horas" y continuó con un mensaje que le enviaron desde Story Lab: "Están re fastidiosos de la productora, dijeron 'estamos muy lejos del cierre y el contexto económico tampoco ayuda'".

"'Si estábamos lejos antes, mucho más lejos estamos ahora'. La especulación sobre el traslado a inflación hace que estén convencidos de que se quedaron cortos con lo que pidieron, que para El Trece era inaceptable. Está recontra complicado", cerró la columnista.

Tras las idas y vueltas, finalmente habló Adrián Suar y aseveró: "También hay que escuchar a una señora grande, una figura, que en un momento lloró cuando habló conmigo. Como es Mirtha, que se emociona, se sensibiliza y dice 'yo quiero ir a el trece'. Nosotros también queremos. También esas cosas hay que escucharlas".

"No es solamente la plata", aclaró el gerente de programación de El Trece, y finalizó con una frase muy fuerte contra la productora de Nacho Viale: "A Mirtha Legrand no le cuentan todo. Me lo dijo Mirtha, 'a mí no me cuentan nada'".