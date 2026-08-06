Qué se sabe del casamiento de Tini y De Paul: lugar, vestido e invitados excluídos

Poco a poco comienzan a conocerse nuevos detalles sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, considerado uno de los acontecimientos más esperados de la farándula argentina. Con la fecha ya confirmada y una organización que avanza en cada aspecto de la celebración, también empiezan a surgir versiones sobre algunas decisiones personales de la pareja que despertaron una fuerte repercusión.

Según trascendió, la boda se realizará el próximo 19 de diciembre y se espera que la lista de invitados supere las 500 tarjetas, lo que da cuenta de la magnitud del evento que reunirá a numerosas figuras del espectáculo y otros ámbitos.

Sin embargo, mientras los preparativos continúan, uno de los aspectos que más llamó la atención es la presunta ausencia de los padres de la cantante entre los invitados, una información que comenzó a circular en distintos programas televisivos y que, hasta el momento, no fue confirmada ni desmentida por ninguno de los involucrados.

La ausencia de los Stoessel

Durante la emisión de "La mañana con Moria", por El Trece, se conocieron nuevos detalles sobre la organización de la boda. Allí se aseguró que Alejandro Stoessel, padre y mánager de la artista, y Mariana Muzlera, su madre, no integrarían la lista de invitados.

Según lo expuesto en el programa, en los últimos días habría existido una instancia de diálogo que funcionó como una mediación entre la cantante y sus padres. No obstante, siempre de acuerdo con la información difundida en ese ciclo, ambos ya estarían al tanto de la decisión adoptada por la pareja respecto de la ceremonia.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre el tema, por lo que el motivo de esa determinación continúa siendo una incógnita.

El lugar elegido para la celebración

El sitio elegido para celebrar el casamiento ya está confirmado. La ceremonia tendrá lugar en la estancia Dok Haras, un espacio reservado para eventos de gran magnitud y al que, según trascendió, acceden algunas de las figuras más reconocidas de Argentina.

El salón múltiple del establecimiento ya fue escenario de otras bodas de personalidades conocidas. Entre ellas se mencionan las celebraciones de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Ricky Montaner y Stefi Roitman, además de una de las más recientes, la de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La organización integral del evento quedó en manos de Bárbara Diez, conferencista, mentora, asesora y wedding planner reconocida en Argentina.

La profesional cuenta con el título de Master en Organización de Eventos y además es Consultora Acreditada de Bodas de la Association of Bridal Consultants, credenciales que respaldan su participación en la planificación de la ceremonia.

El vestido, otro de los grandes interrogantes

Otro de los aspectos que genera expectativa es el vestido que lucirá Tini Stoessel durante la ceremonia. Hasta el momento no trascendió el nombre del diseñador o diseñadora que confeccionará el traje, aunque con fuerza comenzó a mencionarse a Romona Keveza, diseñadora canadiense cuyo estudio insignia se encuentra en Nueva York.

Las versiones indican que la cantante ya habría concurrido a ese atelier cuando comenzaron a instalarse los rumores sobre el casamiento.

De acuerdo con las estimaciones difundidas, las confecciones y modelos exclusivos de Keveza tendrían un valor superior a los 30.000 dólares, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre quién será finalmente la responsable del diseño.

Las versiones sobre el vínculo familiar

Las especulaciones respecto de la ausencia de los padres de la cantante también encontraron eco en otros programas televisivos. La primera información fue difundida en "Intrusos", donde la periodista Paula Varela sostuvo que la artista estaría atravesando una etapa de contacto cero con sus propios padres.

Posteriormente, en "La mañana con Moria", el periodista Gustavo Méndez analizó los cambios personales y profesionales que, según su interpretación, viene experimentando Tini desde el lanzamiento de "Un mechón de pelo", el álbum en el que relató haber atravesado un episodio de depresión. Según explicó Méndez, esos cambios abarcarían desde su estilo artístico hasta las letras de sus canciones y también una mayor independencia respecto de su entorno familiar, particularmente de su padre, quien fue el encargado de impulsar su carrera artística en sus comienzos.

Durante el programa, el periodista sostuvo que la cantante tendría la intención de cambiar de representante debido a que existiría un inconveniente relacionado con las finanzas de su carrera.

Para explicar esa situación recordó el caso del Kun Agüero, quien en su momento decidió comenzar a administrar personalmente su dinero, alejándose de la gestión que realizaba su padre.

"Estaría pasando algo similar. Tini quiere manejar sus arcas", afirmó Méndez al aire. Además, señaló que la artista también buscaría desvincularse laboralmente de su padre y contratar un nuevo representante. "Quiere tener otro mánager", aseguró.

No obstante, el propio periodista aclaró que, según la información con la que cuenta, Tini Stoessel y Alejandro Stoessel no estarían peleados, motivo por el cual continúa sin conocerse la razón por la que los padres de la cantante no formarían parte de la lista de invitados para uno de los acontecimientos más importantes de la farándula argentina.