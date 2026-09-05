"Quedó helada": revelaron la peor traición de Alejandro Stoessel a Tini

Uno de los temas que volvió a instalarse en la agenda del espectáculo es el enfrentamiento entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, a raíz de las versiones sobre los momentos difíciles que la cantante habría atravesado durante el manejo de su carrera.

En este contexto, Yanina Latorre, en SQP (América TV), contó cómo se habría originado la disputa y reveló la desilusión que Tini habría sentido al comenzar a revisar los números vinculados a su actividad profesional. Según explicó, lo que la joven creía que se resolvería puertas adentro, mediante un acuerdo cordial entre padre e hija, terminó requiriendo la intervención de abogados y la dejó completamente desorientada.

"Cuando empieza todo esto, Tini cree en la buena voluntad de su padre el día que le dice que no quiere trabajar más con él. Él lo entiende, le dice: 'Yo tampoco'. Cuando ella le dice: '¿Cómo hacemos? ¿Cómo le pago a los bailarines?', él le dice: 'La empresa sigue funcionando y manejando la parte financiera'. Ella dice que no, que quiere mandar ella. Ahí se terminó la conversación ", contó la conductora.

El siguiente encuentro entre ambos estuvo atravesado por una propuesta económica que habría generado un fuerte impacto en la cantante. En aquella reunión también participó una abogada, algo que habría profundizado el malestar de Tini: "La próxima conversación, él le ofrece juntarse con la abogada. Ella, confiando en su papá, va sola. Entre la abogada y él le hacen una proposición. El dolor de ella es que se juntó a hablar como si fuera empleada y no su padre. Le dijo que de todo quiere el 50%. Ella se queda helada. A partir de ahí hay una discusión. Creo que fue con el hermano porque quería un testigo".

"Ahí se termina todo y lo bloquea de WhatsApp y tampoco tuvo más vínculo. Lo mismo con la madre", aseguró que esa situación habría provocado un quiebre definitivo en el vínculo familiar y que la cantante decidió tomar distancia de sus padres.

Qué dijo Tini Stoessel

La situación familiar de Tini Stoessel volvió a ocupar un lugar central en la agenda del espectáculo luego de que la cantante hablara públicamente sobre el distanciamiento que mantiene con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La artista suele mantener un perfil reservado respecto de su vida personal, por lo que sus recientes declaraciones generaron una fuerte repercusión.

Ángel de Brito compartió en LAM (América TV) algunos de los mensajes que recibió de Tini, quien decidió responder a las versiones que circulaban sobre su estado personal y dejó en claro cómo atraviesa este momento: "Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados".

Lejos de mostrarse arrepentida por la decisión que tomó, la cantante aseguró que continúa firme y enfocada en su trabajo, incluso en medio de las dificultades familiares: "Estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público".

En medio de este distanciamiento, también trascendieron detalles sobre las diferencias económicas y profesionales que mantiene con su papá. Según explicó De Brito, Tini habría solicitado información vinculada con la administración de su carrera y cuestionado algunos aspectos relacionados con Futttura, proyecto sobre el que sostiene una postura contundente: "Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video".

"Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo", contó que la cantante habría reflexionado sobre el modo en que sus padres influyeron en distintos aspectos de su vida durante su crecimiento.