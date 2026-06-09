Quiénes serán los herederos del Indio Solari y qué pasará con la marca "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota"

La muerte de Carlos "Indio" Solari no solo generó una profunda conmoción entre miles de seguidores que continúan repasando su legado artístico, sino que también dio inicio a una etapa marcada por definiciones legales y patrimoniales. Mientras el mundo de la música observa con atención el impacto de su ausencia, comienza el proceso sucesorio que determinará quiénes administrarán sus bienes, los derechos sobre su obra, las marcas registradas vinculadas a su carrera y las causas judiciales que permanecen abiertas.

La dimensión cultural y económica del legado del músico convierte a la sucesión en un expediente de especial interés para la industria musical y para quienes siguieron durante décadas su trayectoria artística. Allegados y especialistas coinciden en que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mantuvo durante años una administración ordenada de sus negocios, una situación que podría facilitar algunos aspectos del proceso, aunque no disminuirá la relevancia de las decisiones que deberán adoptarse en torno a su patrimonio.

El inicio de la sucesión y los herederos

El trámite sucesorio deberá iniciarse en los tribunales civiles de Morón, jurisdicción correspondiente al último domicilio del artista. Para ello será necesario presentar la partida de defunción y la documentación vinculada a los bienes que integran el patrimonio.

De acuerdo con lo establecido por el Código Civil y Comercial, el principal heredero es Bruno Solari, de 25 años, hijo único del músico. Junto a él tendrá un papel central Virginia Inés Mones Ruiz, conocida públicamente como "Viru", esposa de Solari desde hace décadas y madre de Bruno.

Por el momento no trascendió públicamente la existencia de un testamento. En caso de que exista una disposición de última voluntad, será la Justicia la encargada de determinar su validez y alcance. Si no hubiera testamento, la herencia se tramitará bajo las normas correspondientes a la sucesión legítima.

Un patrimonio que continúa generando ingresos

Determinar el valor económico exacto de la herencia del Indio Solari resulta una tarea compleja. Su patrimonio no se limita a bienes materiales, sino que incorpora activos que seguirán generando recursos incluso después de su muerte. Entre los bienes mencionados se encuentra su residencia de Parque Leloir, además de una extensa serie de activos vinculados a su actividad artística y comercial.

Entre ellos figuran:

• Los derechos de autor de sus canciones.

• Las regalías por reproducciones en plataformas digitales.

• Los ingresos derivados de ventas físicas de discos y libros.

• Las futuras reediciones de su obra.

• Las licencias comerciales.

• La explotación de su imagen.

Especialistas destacan que una parte sustancial del valor económico de la herencia está vinculada precisamente a estos ingresos futuros. Cada reproducción de sus canciones, cada reedición discográfica y cada utilización comercial de su nombre continuará generando recursos que deberán ser administrados por quienes resulten responsables del legado.

El futuro de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Uno de los aspectos más importantes de la sucesión involucra a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la histórica banda que marcó la carrera del músico y que continúa siendo una referencia central dentro de la música argentina.

Desde principios de la década de 1990, los derechos y buena parte de la estructura comercial relacionada con el grupo son administrados mediante Erks S.A., una sociedad integrada por el Indio Solari, Eduardo "Skay" Beilinson y Carmen Castro, conocida popularmente como "La Negra Poli".

La empresa controla aspectos fundamentales del catálogo histórico de la banda y aparece vinculada a las reediciones y explotaciones comerciales de la obra de Los Redondos. Por esa razón, quien herede la participación del Indio dentro de esa estructura societaria deberá mantener una relación comercial con Skay y Poli para resolver cuestiones relacionadas con el futuro del catálogo musical.

También la marca "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" figura registrada de manera compartida entre los tres integrantes históricos vinculados a la sociedad, lo que convierte a su administración futura en uno de los capítulos más relevantes del proceso sucesorio.

Las marcas registradas exclusivamente por el músico

A diferencia de lo que ocurre con la marca vinculada a Los Redondos, existen otras denominaciones comerciales registradas exclusivamente a nombre del cantante. Entre ellas aparecen:

• "Indio Solari".

• "Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado".

Ambas formarán parte de la sucesión y su explotación comercial futura deberá ser administrada por quienes resulten herederos. Esto incluye eventuales lanzamientos musicales, productos oficiales, proyectos audiovisuales y cualquier otro uso comercial de esas denominaciones.

En cambio, la marca "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" pertenece actualmente a integrantes y representantes de la banda, por lo que no ingresaría al patrimonio sucesorio.

Las causas judiciales que continuarán en trámite

La muerte del artista implica la extinción de cualquier responsabilidad penal que pudiera existir. Sin embargo, las obligaciones civiles continúan vigentes y deberán ser afrontadas por la sucesión en caso de que así lo determine la Justicia.

Entre los expedientes más relevantes se encuentra la demanda iniciada por un joven que resultó herido durante el recital realizado en Olavarría en marzo de 2017. Según sostiene el demandante, sufrió una doble fractura de mandíbula durante una avalancha y reclama una indemnización millonaria.

La causa permanece en trámite y también involucra a la productora organizadora del espectáculo y a la Municipalidad de Olavarría. De acuerdo con la información consignada, el reclamo rondaba los 250 mil dólares.

Además de ese expediente, existen otras causas civiles vinculadas al músico que continúan abiertas. Si los tribunales determinan que corresponde algún resarcimiento económico, la obligación recaerá sobre el patrimonio sucesorio.

Un legado que trasciende la obra artística

La apertura de la sucesión marca el comienzo de una etapa en la que deberán definirse aspectos patrimoniales, comerciales y judiciales vinculados a una de las figuras más influyentes de la música argentina. La administración de derechos de autor, marcas registradas, propiedades, regalías futuras y causas civiles pendientes conforma un entramado que continuará activo más allá de la muerte del artista.

Mientras los seguidores mantienen vivo el recuerdo de su obra, la Justicia y los herederos deberán avanzar en un proceso que definirá el futuro de un patrimonio cuya importancia excede los bienes materiales y se encuentra estrechamente ligada a uno de los legados artísticos más significativos del país.