Repatriaron los restos de Gaspi a una semana del accidente aéreo en Río de Janeiro

La conmoción provocada por el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro continúa generando repercusiones a una semana de la tragedia que terminó con la vida de seis personas. En las últimas horas, los restos del youtuber argentino Gaspi, del director de cine Lucas Vignale y del cantante Oliver Tree fueron repatriados por sus respectivas familias hacia la Argentina y los Estados Unidos, según pudo saber TN Show.

Los tres formaban parte de las seis víctimas fatales que dejó el choque de helicópteros registrado en la ciudad brasileña. La noticia impactó tanto en el ámbito artístico como en las comunidades digitales que seguían de cerca las trayectorias de los fallecidos.

En el caso de Gaspi y Lucas Vignale, ambos se encontraban en Río de Janeiro de manera circunstancial. Según se informó, estaban de paso por la ciudad brasileña con la intención de continuar posteriormente su viaje hacia el Mundial 2026 que se disputa en los Estados Unidos. El accidente truncó de manera inesperada esos planes y provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y seguidores.

Mientras tanto, la familia del cantante Oliver Tree confirmó a través de las redes sociales que los restos del artista ya fueron trasladados de regreso a los Estados Unidos. La noticia fue comunicada mediante una publicación realizada en la cuenta de Instagram del músico, donde sus allegados compartieron un mensaje de despedida y agradecimiento.

"Descansa en paz Oliver Tree Nickell, 29 de junio de 1993 - 14 de junio de 2026. Tu legado vivirá para siempre. Gracias a todos los que se pusieron en contacto, mostraron su apoyo y rindieron increíbles homenajes a Oliver. El amor, el apoyo y la positividad constantes están ayudando a la familia, amigos y colaboradores a superar estos momentos tan difíciles", expresaron.

El regreso de Oliver Tree a California

En el mismo comunicado, los familiares del cantante dieron detalles sobre el destino final de los restos del artista y destacaron la importancia de preservar el legado que dejó en vida.

"Oliver ya está de vuelta en California, donde finalmente puede descansar. Su legado perdurará a través de su fundación que se lanzará próximamente. Esto es algo que Oliver creó antes de su fallecimiento, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se cumpla para que más alegría, amor y arte se difundan por el mundo; ese fue su último deseo", señalaron.

La publicación generó una amplia respuesta de seguidores y colaboradores del cantante, quienes expresaron su dolor por la pérdida y acompañaron a la familia en el proceso de duelo.

El homenaje multitudinario a Gaspi en el Obelisco

La despedida de Gaspi también tuvo una fuerte expresión popular en la Argentina. Este sábado, miles de fanáticos se congregaron en el Obelisco para rendir homenaje al creador de contenidos.

La elección del lugar tuvo un significado especial. Fue precisamente en esas cuadras donde el youtuber grabó muchos de los videos que impulsaron su popularidad y lo convirtieron en una figura reconocida en las redes sociales.

En medio de la emotiva jornada estuvo presente su madre, Michele, quien dialogó con TN y compartió sus sentimientos frente a la pérdida de su hijo. Con evidente emoción, reflexionó sobre el impacto de la tragedia y la manera en que enfrenta el duelo.

"No busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue", aseguró. Sus palabras estuvieron acompañadas por una profunda reflexión sobre la vida y el significado de la partida de su hijo. Michele expresó una visión espiritual sobre la muerte y el aprendizaje que, según sus creencias, acompaña el final de una existencia.

"Dicen que cuando uno fallece es porque ya es sabio, así que quiero creer que es porque había aprendido todo lo que tenía que aprender, y había aprendido a volar de alguna forma, y nos mira desde el cielo y nos cuida", sostuvo.

El dolor de una madre

A pesar de la tristeza provocada por la pérdida, Michele explicó cómo transita los días posteriores al accidente. Reconoció el profundo dolor que atraviesa, aunque destacó la tranquilidad que le genera recordar la manera en que su hijo eligió vivir.

"Estoy mal, por supuesto, pero muy tranquila. Hizo siempre lo que quiso. No hay nada más lindo que tener un hijo y que esa persona pudiera hacer lo que quiso y lo que amó profundamente", afirmó.

La repatriación de los restos de Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree marca una nueva etapa en el proceso de despedida para familiares, amigos y seguidores. A una semana de la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, los homenajes, los mensajes de afecto y los recuerdos continúan multiplicándose alrededor de las figuras que perdieron la vida en el accidente, mientras sus seres queridos buscan mantener vivo el legado que cada uno dejó en sus respectivos ámbitos.