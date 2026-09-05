Revelaron cómo fue la tensa reunión entre Tini Stoessel y su papá por la división de bienes

Tini Stoessel atraviesa un momento de tensión familiar con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, luego de tomar la decisión de dejar de trabajar profesionalmente con su papá.

En medio de las conversaciones para definir cómo quedarán las sociedades, los negocios y la administración económica vinculada a su carrera, Yanina Latorre contó detalles de una reunión entre padre e hija que, según su versión, habría profundizado el conflicto.

Durante su programa Sálvese quien pueda, por América, la periodista aseguró que Tini se encuentra actualmente "supercontenta" con su presente profesional, enfocada en sus ensayos y nuevos proyectos, aunque todavía no habría alcanzado un acuerdo definitivo con Alejandro.

Cómo comenzó el conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel

Según relató Latorre, Tini habría sido quien comunicó a su padre que no quería continuar trabajando profesionalmente con él.

"Ella arranca creyendo en la buena voluntad del padre", explicó la conductora.

De acuerdo con su versión, Alejandro también habría manifestado que no quería continuar trabajando con su hija. El punto de conflicto habría aparecido cuando Tini comenzó a plantear cómo se administrarían a partir de entonces los aspectos económicos relacionados con su carrera.

"Cuando ella le dice: 'Bueno, a partir de ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pago los sueldos? ¿Cómo le pago a los bailarines?'", relató Latorre.

Según la periodista, Stoessel le habría respondido que la empresa continuaría encargándose de la administración financiera.

Sin embargo, Tini habría planteado su intención de separar los negocios y comenzar a manejar sus asuntos profesionales de manera independiente.

La reunión que habría marcado un quiebre

Uno de los momentos centrales del relato de Yanina Latorre fue una reunión que Tini habría mantenido con su padre y un abogado para avanzar en la división del patrimonio y las sociedades.

La periodista aseguró que la cantante habría acudido sola porque esperaba mantener una conversación familiar con su papá.

"Ella confiando en su papá, porque es tu papá, va sola", relató Latorre, quien sostuvo que Tini no habría llevado un abogado propio.

Según la conductora, la situación habría tomado otro tono durante el encuentro y la cantante habría sentido que la conversación se desarrollaba más como una negociación comercial que como una charla entre padre e hija.

"El dolor de ella es: se sentó con el papá a hablar de negocios como si ella fuera una empleada del padre, o una representada del padre, y no la hija", afirmó.

La supuesta discusión por el 50%

Latorre también aseguró que durante esa negociación habría surgido un pedido de 50% del patrimonio o de los negocios involucrados.

"De todo eso, él quiere el 50%. Ella se queda, le dice que no, se queda helada", contó la periodista.

Siempre de acuerdo con su relato, después de aquella situación Tini habría buscado que las siguientes conversaciones contaran con la presencia de un testigo. Su hermano también habría participado en alguna de las instancias de diálogo.

Hasta el momento, las versiones difundidas públicamente sobre las negociaciones forman parte de los relatos periodísticos y no se conocieron detalles oficiales de un acuerdo definitivo entre la cantante y su padre.

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