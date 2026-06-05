Reviví el último y multitudinario concierto del Indio Solari en Olavarría

La muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari a los 77 años volvió a colocar en primer plano uno de los capítulos más significativos de su trayectoria artística: el recital realizado el 11 de marzo de 2017 en la localidad bonaerense de Olavarría, una presentación que con el paso de los años se transformó en el último concierto en vivo del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Aquella jornada quedó grabada en la memoria colectiva del rock argentino no sólo por la magnitud de la convocatoria, sino también porque representó el cierre definitivo de un fenómeno cultural que durante décadas movilizó a miles de seguidores a lo largo y ancho del país. Las multitudinarias reuniones conocidas como "las misas ricoteras" encontraron en Olavarría su último capítulo, sin que la enorme mayoría de los presentes pudiera imaginar que estaba asistiendo a una despedida histórica.

Una convocatoria sin precedentes

El escenario elegido para aquella presentación fue el predio rural La Colmena, que recibió a una multitud proveniente de distintos puntos cardinales de la Argentina.

Cientos de miles de fanáticos emprendieron viaje hacia Olavarría con la expectativa de participar de un nuevo encuentro con una de las figuras más convocantes de la música nacional. La concentración de público alcanzó dimensiones extraordinarias y convirtió al recital en uno de los acontecimientos más relevantes de la escena rockera argentina de los últimos años.

Más allá del espectáculo musical, el evento volvió a reflejar la capacidad de convocatoria que había acompañado al Indio Solari durante toda su carrera artística. La presencia masiva de seguidores reafirmó una vez más el vínculo construido a lo largo del tiempo entre el músico y su público.

Con el correr de las horas, el predio se transformó en el punto de encuentro de miles de personas que compartían una misma certeza: estaban participando de una jornada especial que quedaría registrada en la historia del rock nacional.

El instante previo a la aparición del Indio

Uno de los momentos más recordados de aquella noche llegó cuando el espectáculo se preparaba para comenzar.

Como parte del ritual habitual que acompañaba los grandes recitales del artista, las luces del predio se apagaron completamente. El silencio y la expectativa se mezclaron con la emoción de una multitud que aguardaba el inicio del show.

La oscuridad total dio paso a una introducción instrumental que comenzó a escucharse a través de las enormes torres de sonido instaladas en el lugar. Ese instante elevó aún más la intensidad emocional del público y marcó el comienzo de una secuencia que sería recordada durante años.

La cuenta regresiva avanzó lentamente mientras miles de personas dirigían su mirada hacia el escenario principal, esperando la aparición de quien se había convertido en una referencia fundamental de la cultura popular argentina.

El inicio de una noche histórica

La espera concluyó cuando Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado irrumpieron en escena para dar comienzo al espectáculo. La apertura del recital estuvo marcada por los acordes de "Barba Azul vs El amor letal", una canción identificada con la etapa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El comienzo generó una inmediata reacción del público. La multitud respondió con entusiasmo y transformó los primeros minutos del concierto en una verdadera explosión de energía colectiva.

Ese momento inicial terminó definiendo el tono de toda la presentación y marcó el punto de partida de una jornada que se extendería durante varias horas.

El cierre de una era

Con el paso del tiempo, aquella actuación adquirió un significado que trascendió el propio espectáculo. Lo que para los asistentes fue inicialmente una nueva edición de las tradicionales convocatorias del Indio Solari terminó convirtiéndose en el último registro en vivo de una de las personalidades más influyentes del rock argentino.

La presentación de Olavarría pasó a representar el cierre definitivo de las denominadas misas ricoteras, encuentros que durante años movilizaron a multitudes y consolidaron una relación singular entre el artista y sus seguidores.

Una noche que quedó en la memoria del rock argentino

La muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari resignifica aquella presentación y la convierte definitivamente en una pieza central de su legado artístico.

Lo ocurrido en Olavarría permanece como el último encuentro masivo entre el músico y su público, una noche que reunió a cientos de miles de personas en torno a un repertorio, una identidad cultural y una figura que marcó profundamente la historia del rock nacional.

Años después de aquel 11 de marzo de 2017, el recuerdo de la última misa ricotera continúa ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva. Lo que comenzó como un nuevo recital terminó convirtiéndose en la despedida final de los escenarios de una de las figuras más convocantes e influyentes de la cultura contemporánea argentina.