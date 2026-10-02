Robbie Williams sorprendió en su primer show con un inesperado chiste sobre Amalia Granata

Robbie Williams regresó a la Argentina después de 20 años y comenzó su serie de tres shows en el Arena de Buenos Aires con una combinación de música, humor y referencias a su anterior visita al país.

En uno de los momentos de interacción con el público, el cantante británico aprovechó un breve parate para conversar con los presentes y recordar cuánto tiempo había pasado desde su última llegada a la Argentina.

"Siento mucho haber tardado tanto. Perdón por... ¡los 20 años que pasaron!", comenzó diciendo Williams, antes de referirse a las dificultades personales que, según explicó, habían impedido que regresara anteriormente.

El artista vinculó aquel período con sus problemas de adicciones y señaló que en ese entonces se encontraba en rehabilitación.

"Es culpa mía, culpa mía. Fue lamentable. Por aquel entonces estaba en rehabilitación. Pero ahora estoy bien", explicó entre risas. La referencia sirvió como introducción para uno de los momentos más inesperados de la noche. Con el público atento, Williams decidió recuperar una historia relacionada con su anterior visita al país y lanzó una frase que rápidamente generó reacciones entre los espectadores.

"Perdón por los 20 años que pasaron. Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? NO ES LA QUE USTEDES CREEN"



No puedo creer la que acaba de hacer este genio. ROBBIE WILLIAMS. pic.twitter.com/jHr0uvCW7O — Lucas Baini 📷✏️ (@Lbaini) October 2, 2026

"Me encontré a una fan con la que me acosté"

"¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?", preguntó el cantante. La frase provocó inmediatamente los gritos y la reacción del público, que interpretó la referencia como una alusión a la historia que durante años vinculó a Williams con Amalia Granata.

Sin embargo, el propio músico se encargó de desviar la situación apenas unos segundos después.

"No es la que ustedes creen", aclaró. A partir de allí, lo que parecía encaminado hacia una referencia directa a la famosa argentina terminó transformándose en un pequeño segmento de comedia. Una cámara enfocó a un hombre que se encontraba entre los espectadores y Williams aprovechó la imagen para continuar con la broma.

"No lo reconocí porque ahora lleva barba. Siempre tan amoroso. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Me alegra volver a verte, Diego. ¡Qué alegría!", expresó el cantante.

De esta manera, el músico convirtió la expectativa del público en un momento humorístico y utilizó a otro espectador como protagonista inesperado de la escena.

El mito que volvió a aparecer después de 20 años

Aunque Williams aclaró que la persona que estaba señalando no era quien el público probablemente imaginaba, la referencia volvió a poner en escena una historia que lo vinculó con Amalia Granata durante su visita a la Argentina en 2004.

La mención se produjo, además, pocas horas después de que la propia Granata volviera a quedar relacionada con la presencia del cantante en Buenos Aires. La diputada provincial fue vista ingresando al Hotel Faena, donde Williams se encuentra hospedado durante su estadía en la ciudad.

La coincidencia temporal volvió a instalar aquella historia en el centro de la atención, justo cuando el cantante comenzaba sus presentaciones en el país.

La historia de 2004

El episodio que durante años vinculó a Robbie Williams y Amalia Granata se remonta a la visita del músico a la Argentina en 2004. En aquella oportunidad, Williams había llegado al país para presentarse en Videomatch. Según relató Granata meses atrás, después de aquel encuentro televisivo ambos volvieron a cruzarse en un hotel.

Durante una entrevista en La noche de Mirtha Legrand, Granata recordó aquella situación y explicó cómo se produjo el encuentro.

"Cuando él vino hace muchos años, yo estaba en el lobby del hotel con un amigo que trabajaba en el canal. Mientras lo esperaba, él se acercó, nos pusimos a hablar y pasó lo que los adultos hacen cuando se conectan", relató.

La propia Granata contó además que el vínculo no habría quedado limitado a aquel episodio. Según su relato, tiempo después volvió a encontrarse con el cantante en Estados Unidos y llegó incluso a visitar su casa de Beverly Hills. La historia adquirió notoriedad también por una particular dificultad que ambos tuvieron que resolver durante sus encuentros: Granata no hablaba inglés y Williams no hablaba español.

La entonces protagonista de aquellos relatos explicó que la comunicación se producía mediante distintas alternativas.

"Cuando me hablaba despacio yo le entendía y si no, usábamos la tecnología para traducir", contó.

Tres noches en Buenos Aires

El regreso de Robbie Williams al país contempla tres presentaciones en el Arena de Buenos Aires. El primer espectáculo quedó marcado no solo por la música, sino también por una referencia que recuperó una historia de hace más de dos décadas. Desde aquel primer encuentro de 2004 hasta su regreso actual transcurrieron 20 años, período que el propio cantante mencionó al hablar con el público.

Williams explicó que su ausencia de la Argentina estuvo relacionada con sus problemas de adicciones y recordó que durante aquel momento se encontraba en rehabilitación. Su regreso, según sus propias palabras, encontró una situación diferente: "Pero ahora estoy bien".

El comentario sobre la supuesta fan apareció entonces dentro de una conversación más amplia sobre el tiempo transcurrido desde su última visita. El músico primero pidió disculpas por la demora y luego convirtió una historia conocida por el público argentino en un recurso de humor.