Rochi Orellana emocionó con un clásico en "Es mi sueño", fue ovacionada y está en la semifinal

La cantante catamarqueña Rocío Orellana volvió a destacarse en el programa "Es mi sueño", donde protagonizó una de las actuaciones más emotivas de la noche al interpretar y reversionar "Y nos dieron las diez", el clásico de Joaquín Sabina. Su presentación despertó una inmediata reacción entre quienes se encontraban en el estudio. Al finalizar la interpretación, la joven recibió una prolongada ovación del público, en una actuación que combinó emoción, interpretación y una fuerte conexión con la audiencia.

El momento alcanzó uno de sus puntos más conmovedores cuando Rocío dirigió su mirada hacia su padre, presente en el estudio, situación que la llevó a emocionarse hasta las lágrimas antes de compartir unas palabras sobre lo que significa su participación en el programa.

"Es un gran sueño"

Tras finalizar su interpretación, Rochi Orellana expresó la importancia que tiene para ella formar parte del ciclo conducido por Guido Kaczka. Con evidente emoción, la participante manifestó:

"La verdad, esto para mí y para todos los chicos es un gran sueño, así que estoy disfrutando". Mientras hablaba, la presencia de su padre en el estudio hizo que las emociones afloraran aún más.

Entre lágrimas agregó: "Lo veo a mi papá y también me emociona mucho. Esta vez me pudo acompañar". Sus palabras generaron un clima de fuerte sensibilidad en el estudio y acompañaron el impacto que había producido minutos antes con su interpretación del tema de Joaquín Sabina.

La artista se alzó con el mayor puntaje de la noche, totalizando 314 puntos y de esta manera pasó junto a otros tres compañeros a la etapa de la semifinal, por lo que el objetivo de presentarse en el Opera está cada vez más cerca para la artista de Catamarca.

Natalie Pérez destacó la reacción del público

La primera devolución llegó de parte de Natalie Pérez, quien puso el foco en la respuesta espontánea que tuvo el público luego de la actuación de la representante catamarqueña.

La artista señaló que el reconocimiento recibido reflejaba el nivel de la presentación. "Lo que emociona también es el aplauso que te dieron todas las personas que están acá. Fue casi un aplauso infinito y eso habla de lo espectacular que fue tu presentación esta noche".

Luego continuó con una valoración sobre el aspecto vocal de la interpretación. "Tenés una voz increíble. Me sorprendió, vocalmente estuvo casi perfecta. Es un placer escucharte". Las palabras de Natalie Pérez resumieron tanto la respuesta del auditorio como su apreciación sobre la calidad artística demostrada por Rocío durante la interpretación.

Joaquín Levinton resaltó su capacidad interpretativa

La devolución de Joaquín Levinton también estuvo marcada por los elogios. El músico destacó, en primer lugar, las condiciones vocales de la participante. "Para mí tenés una voz increíble y cada palabra se entiende perfectamente".

Además, puso especial énfasis en la manera en que Rocío logró transmitir emociones durante la interpretación.

En ese sentido expresó: "Supiste mover el cuerpo poco, pero preciso, y tu rostro decía mucho más que millones de movimientos". Con esas palabras, Levinton destacó la capacidad interpretativa de la cantante, señalando que la expresividad no dependió de grandes desplazamientos sobre el escenario sino de la manera en que transmitió el contenido de la canción.

Abel Pintos también elogió la presentación

El tercer integrante del jurado en brindar su devolución fue Abel Pintos, quien también resaltó el nivel alcanzado por la participante.

Durante su comentario expresó: "Estuvo todo súper correctito, lo que pasa es que tu nivel de correctitud es muy elevado y por eso uno no puede dejar de admirarte de esta manera".

Su apreciación se sumó a las expresadas previamente por Natalie Pérez y Joaquín Levinton, consolidando una devolución unánime hacia la actuación de la representante catamarqueña.

Una actuación acompañada por la emoción

La presentación de Rocío Orellana no estuvo marcada únicamente por la interpretación de un clásico de Joaquín Sabina.

El momento también quedó atravesado por la emoción que generó la presencia de su padre en el estudio, circunstancia que la propia participante destacó al explicar que en esta oportunidad pudo acompañarla durante una instancia tan importante.

La combinación entre la interpretación musical, las palabras posteriores y la reacción del público convirtió su actuación en uno de los momentos más emotivos del programa.