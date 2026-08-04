Postergaron la junta médica clave en la causa por la muerte de Silvina Luna: qué pasó

La investigación judicial por la muerte de Silvina Luna tendrá una demora en una de sus instancias más relevantes. La junta médica interdisciplinaria que estaba prevista para este martes fue postergada y finalmente se realizará el 1° de septiembre a las 10 en el Cuerpo Médico Forense.

La modificación fue comunicada por el fiscal Ángel Daniel Rendo, quien se encuentra interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, dependencia que lleva adelante la investigación por homicidio contra el médico Aníbal Lotocki.

La decisión implica un cambio en el cronograma de una medida considerada determinante para el avance de la causa, ya que las conclusiones que emitan los especialistas serán incorporadas al expediente judicial.

Una prueba fundamental

De acuerdo con fuentes judiciales, la junta médica constituye una de las pruebas más importantes del proceso porque tendrá como finalidad establecer si existió un nexo causal entre la intervención estética practicada por Aníbal Lotocki y el fallecimiento de Silvina Luna, ocurrido el 31 de agosto de 2023.

Los especialistas convocados deberán responder una serie de interrogantes técnicos ordenados por la Justicia, con el objetivo de reconstruir la evolución clínica de la modelo y analizar si existieron acciones médicas que podrían haber modificado el desarrollo de su enfermedad.

El resultado de ese análisis será incorporado como elemento de evaluación dentro de la investigación que busca determinar las eventuales responsabilidades penales.

Los interrogantes sobre la evolución de la enfermedad

Entre las cuestiones planteadas por la Justicia figura la necesidad de establecer si existía algún tratamiento o intervención que hubiera podido evitar el desarrollo de la hipercalcemia, cuadro que posteriormente derivó en la insuficiencia renal progresiva que padeció Silvina Luna.

Además, los peritos deberán determinar en qué momento ese eventual tratamiento habría debido aplicarse para intentar modificar la evolución clínica de la paciente.

Otro de los puntos centrales del análisis estará relacionado con los controles postoperatorios efectuados por Aníbal Lotocki. La junta médica deberá evaluar si esos controles fueron adecuados y si el médico se encontraba en condiciones de intervenir para evitar el agravamiento del cuadro clínico que finalmente sufrió la modelo.

El análisis del seguimiento médico

La resolución judicial también incorpora nuevos aspectos vinculados al seguimiento posterior de la paciente. Los especialistas deberán determinar si durante ese período existían signos clínicos objetivos que permitieran prever el desarrollo del proceso granulomatoso.

Asimismo, deberán analizar si la hipercalcemia y la insuficiencia renal pudieron producirse como consecuencia de una evolución clínica gradual y multifactorial.

Otro de los interrogantes apunta a establecer si la atención médica brindada con posterioridad a la intervención estética resultó determinante en el desenlace fatal. Estas conclusiones permitirán reconstruir con mayor precisión la evolución médica de Silvina Luna desde la realización de las cirugías hasta su fallecimiento.

El rol del polimetilmetacrilato (PMMA)

Uno de los ejes más importantes del estudio estará centrado en el polimetilmetacrilato (PMMA) implantado en el cuerpo de la paciente. La junta médica deberá establecer si, de acuerdo con los conocimientos médicos disponibles al momento de los hechos, existía algún procedimiento que permitiera extraer o neutralizar el PMMA sin poner en riesgo la vida de la paciente o provocarle un daño funcional severo.

Además, los especialistas tendrán que indicar si Aníbal Lotocki se encontraba legal y técnicamente habilitado para realizar una intervención de esas características.

La respuesta a estos puntos será considerada uno de los elementos centrales para el desarrollo de la investigación.

La revisión de los antecedentes científicos

La resolución también solicita al Cuerpo Médico Forense que analice si existen nuevos elementos científicos que justifiquen modificar el criterio sostenido durante el juicio oral realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 28.

En aquella oportunidad se había considerado que no era posible atribuir de manera directa al PMMA la aparición de hipercalcemia e hipervitaminosis D.

Ahora, los especialistas deberán establecer si existen nuevos conocimientos científicos que permitan revisar esa conclusión. Asimismo, deberán precisar si entre 2011 y 2012 ya se encontraba consolidada en la bibliografía médica la relación entre el PMMA y esas complicaciones.

La evolución del estado de salud de Silvina Luna

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Había ingresado al centro de salud el 13 de junio con un fuerte dolor abdominal mientras aguardaba un trasplante de riñón, procedimiento que se demoró después de haber contraído una bacteria.

Según la información incorporada a la causa, la modelo padecía una insuficiencia renal aguda atribuida a la mala praxis derivada de la cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki en 2011.La autopsia preliminar detectó además la presencia de trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar como mecanismos potencialmente letales.