Se conoció una explosiva teoría sobre el verdadero vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

La relación entre Wanda Nara y Maxi López experimentó un cambio que pocos hubieran imaginado tiempo atrás. Después de años atravesados por conflictos, diferencias y cruces públicos, ambos comenzaron a mostrar una dinámica completamente distinta, caracterizada por una convivencia mucho más armoniosa.

Ese nuevo escenario quedó reflejado en distintas situaciones que evidencian un vínculo más cercano. Además de compartir momentos familiares junto a sus hijos, también participaron en proyectos laborales en común, una señal que fortaleció la percepción de que las tensiones del pasado habían quedado atrás.

Sin embargo, pese a esa imagen de cordialidad, no todos consideran que la reconciliación sea completamente genuina. Las dudas sobre la verdadera naturaleza de la relación aparecieron nuevamente a partir de las declaraciones del periodista Ángel de Brito, quien planteó una interpretación muy distinta sobre el vínculo entre ambos.

Ángel de Brito puso en duda la reconciliación

Durante una emisión de BondiLive, Ángel de Brito analizó el cambio de imagen que protagonizó Maxi López y destacó cómo evolucionó la percepción pública sobre el exfutbolista.

El conductor recordó que durante mucho tiempo López había sido una de las figuras más cuestionadas en el ámbito mediático y vinculó esa situación a los enfrentamientos públicos con Wanda Nara.

"Es increíble cómo se reconvirtió Maxi López porque era el tipo más odiado del país gracias a Wanda que lo defenestraba y ahora son íntimos amigos, hasta hacen publicidades", expresó el periodista.

A continuación, lanzó una afirmación que rápidamente generó repercusiones.

"Para mí, él la odia en secreto a ella".

La frase instaló nuevamente interrogantes sobre la autenticidad de la relación que ambos exhiben actualmente, especialmente después de la transformación pública que protagonizaron en los últimos meses.

La fotografía en Milán que alimentó nuevas interpretaciones

Las declaraciones de De Brito coincidieron con una publicación realizada por Maxi López en sus redes sociales.

El exfutbolista compartió una imagen junto a Wanda Nara y sus hijos durante una jornada de trámites en Milán, una postal que reforzó la idea de una convivencia cordial entre ambos.

Sin embargo, un detalle de la fotografía llamó particularmente la atención. Según se señaló, la conductora no aparecía especialmente favorecida en la imagen, algo que generó distintas interpretaciones.

Mientras algunos entendieron que se trataba simplemente de una broma sin mayores implicancias, otros consideraron que podía esconder una indirecta hacia su expareja, una lectura que cobró fuerza luego de las declaraciones formuladas por Ángel de Brito.

El cambio de imagen de Maxi López

Más allá de las especulaciones sobre su relación con Wanda Nara, lo cierto es que la imagen pública de Maxi López atravesó una transformación significativa durante los últimos meses.

Uno de los factores que contribuyó a esa modificación fue su participación en MasterChef Celebrity, experiencia que permitió mostrar una faceta distinta de su personalidad.

Esa exposición televisiva terminó acercándolo al público y modificando considerablemente la percepción que existía sobre él, en contraste con la imagen que había predominado durante los años de mayor conflicto mediático con Wanda Nara.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo

Mientras el vínculo con Maxi López parece transitar una etapa de mayor estabilidad, el frente judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando episodios de alta tensión.

En las últimas horas, el programa DDM (América TV) informó que Ana Rosenfeld buscará impedir que el delantero pueda salir del país hasta cancelar por completo la deuda correspondiente a la cuota alimentaria de las hijas que tiene con Wanda.

La información volvió a instalar el conflicto en el centro de la escena y motivó una rápida respuesta por parte de la defensa del futbolista.

El reclamo económico y la deuda alimentaria

Según explicó el periodista Martín Candalaft, si bien Mauro Icardi había regularizado durante julio parte de las sumas reclamadas por la Justicia, aún permanecía pendiente el pago correspondiente a los meses de abril y mayo.

De acuerdo con los datos difundidos, el reclamo contempla:

Pago correspondiente a abril y mayo: 60 mil dólares.

Aplicación de una multa del 50% por un incumplimiento: el monto ascendería a 90 mil dólares.

En paralelo, el periodista Guido Záffora sostuvo que, según la postura de Ana Rosenfeld, "Mauro no puede salir del país por el pedido de la semana pasada hasta nueva orden", una situación que incrementó la tensión entre ambas partes.

La respuesta de Elba Marcovecchio

Frente a esas versiones, Elba Marcovecchio, integrante de la defensa de Mauro Icardi, rechazó de manera contundente los planteos formulados desde el entorno de Wanda Nara.

Durante una entrevista en vivo manifestó su desacuerdo con las informaciones difundidas.

"Estoy escuchando una sarta de pavadas", afirmó, dejando en evidencia su malestar respecto de las versiones que circulaban sobre el expediente.

La abogada también cuestionó el tratamiento judicial relacionado con el presunto robo de la documentación perteneciente a las hijas del matrimonio.

Según explicó, Wanda Nara realizó una presentación en Argentina sin documentación ni jurisdicción, y señaló que ocho días después del robo, o de lo que hubiera ocurrido, inició el trámite en Milán, al sostener que no se había acreditado nada en el expediente argentino.

Marcovecchio fundamentó esa postura indicando que tanto las menores como la documentación involucrada son italianas.

La postura jurídica de la defensa de Icardi

La letrada también explicó por qué, según su versión, Mauro Icardi no avanzó con determinadas firmas vinculadas al expediente.

"Mauro no firmaba por coherencia con el reclamo de restitución internacional a Turquía", sostuvo.

En esa misma línea, argumentó que el hecho de que las menores hayan nacido en Italia vuelve improcedente la resolución dictada por la Justicia argentina.

Por ese motivo, aseguró que el fallo resulta "inconstitucional y sin fundamento jurídico".

Marcovecchio adelantó además que apelará la medida impulsada por Wanda Nara y expresó su confianza en que el tribunal revisor modifique la resolución.

"Tengo mis serias dudas que la Cámara confirme semejante disparate", remarcó.

Finalmente, también rechazó el cálculo realizado sobre la presunta deuda alimentaria.

"Lo de los 90 mil dólares es absurdo", afirmó al referirse al monto reclamado por los dos meses de cuota alimentaria, al tiempo que recordó que Mauro Icardi actualmente se encuentra sin club.

Dos frentes, una misma exposición pública

Mientras la relación entre Wanda Nara y Maxi López parece haber dejado atrás años de enfrentamientos para dar lugar a una convivencia más cercana, las declaraciones de Ángel de Brito instalaron dudas sobre si esa armonía responde realmente a un acercamiento sincero o si aún persisten sentimientos no resueltos entre ambos.

Al mismo tiempo, el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa desarrollándose en distintos frentes. El nuevo reclamo vinculado a la cuota alimentaria, la posibilidad de restringir la salida del país del futbolista y la respuesta de su defensa profundizan una disputa que sigue sumando declaraciones cruzadas, cuestionamientos jurídicos y posiciones enfrentadas, manteniendo el caso en el centro de la atención pública.