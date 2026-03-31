"Rocky" noqueó a la noche de los ACE: ocho premios, el Oro y la consagración de Nico Vázquez

La ceremonia de los Premios ACE, correspondientes a la Asociación de Cronistas del Espectáculo, tuvo un claro dominador: "Rocky", la megaproducción impulsada por la visión de Nico Vázquez y la producción conjunta de RGB Entertainment y Preludio.

En la gala realizada en el teatro Astros, la obra se erigió como la gran ganadora de la noche al cosechar un total de ocho reconocimientos, incluido el galardón más importante de todos: el ACE de Oro, la distinción máxima de la ceremonia.

La magnitud de la consagración quedó reflejada en cada una de las subidas al escenario de Vázquez, quien recibió las estatuillas acompañado por el elenco de artistas que lo respalda sobre las tablas, consolidando la imagen de un proyecto colectivo que logró imponerse por su escala y repercusión.

El desafío artístico detrás de Rocky Balboa

Uno de los momentos más significativos de la noche llegó con las palabras de Nico Vázquez, quien puso en valor el proceso creativo y profesional que implicó asumir un papel tan emblemático.

"Gracias, estamos muy felices. Toda mi carrera hice comedia y es muy difícil cuando quedamos encasillados en un rol. Amo lo que hacemos, es un trabajo de producción tremendo", expresó el actor al recibir una de las estatuillas.

La declaración sintetizó el núcleo del desafío que representó para su carrera salir de la zona de confort de la comedia para transformarse en Rocky Balboa, un personaje de enorme peso simbólico y emocional.

El reconocimiento de la Asociación de Cronistas del Espectáculo terminó por validar no solo la potencia escénica de la obra, sino también la apuesta artística de Vázquez, que se colocó al frente de una propuesta de gran complejidad interpretativa y de producción.

La lucha por traer la franquicia oficial a la Argentina

En su discurso, el actor profundizó sobre el camino recorrido para concretar el espectáculo y trazó un paralelo directo entre la esencia de la historia de Rocky y el propio proceso de la obra.

"Es una obra que habla de caerse y levantarse. El año pasado fue muy complicado para nosotros en muchos aspectos. Fuimos atrás de los derechos de la película, nada más ni nada menos que de Sylvester Stallone y los directores", relató.

La frase dejó expuesta la difícil tarea de conseguir los derechos de la película y de transformar esa franquicia oficial en una propuesta teatral capaz de conectar con el público argentino.

Ese recorrido, marcado por el esfuerzo y la persistencia, fue presentado por Vázquez como parte del espíritu mismo de la obra: la idea de sobreponerse a las dificultades y seguir adelante, dentro y fuera del escenario.

El instante más emotivo: el recuerdo de Santi

Si la noche tuvo un punto de máxima emoción, llegó en el tramo final de los agradecimientos, cuando Vázquez dedicó el triunfo a su hermano fallecido.

"No lo puedo creer. Creo en las señales, en unas horas nada más es el cumpleaños de mi hermano Santi", dijo visiblemente conmovido.

La dedicatoria aportó una dimensión íntima y profundamente humana a una noche ya de por sí histórica, conectando la consagración profesional con un recuerdo personal cargado de significado.

Una declaración de amor al teatro y al público

Para cerrar la ceremonia, Vázquez dirigió un mensaje a sus colegas y al público que agota las localidades en cada función.

"Somos bendecidos. Hacemos lo que amamos, tenemos uno de los trabajos más lindos del mundo. La gente nos aplaude y nos dice cosas lindas. Quiero trabajar hasta que me muera arriba de un escenario", reflexionó.

Finalmente, selló la noche con una frase que funcionó como síntesis perfecta del presente de la obra: "Gracias a los directores y al público. Hay Rocky para rato".

Así, la producción de RGB Entertainment y Preludio, sostenida por la visión de Nico Vázquez, cerró una velada de triunfo absoluto con la certeza de haber convertido a "Rocky" en la gran vencedora de los ACE.