Romina Uhrig se refirió a los rumores de romance con L-Gante y reveló por qué fueron vistos juntos

Desde que aparecieron las fotos juntos es un misterio qué pasa entre Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), y L-Gante. Son más dudas que certezas las que existen sobre el tema y los protagonistas evitan dar pistas al respecto.

La exdiputada contó esta mañana en A la Barbarossa (Telefe) -mientras cocinaba matambre a la pizza, el plato favorito de sus hijas Mía, Felicitas y Nina- cuál es el vínculo que tiene con el cantante de cumbia 420.

Analía Franchín preguntó por su relación con Elián Ángel Valenzuela-tal es el nombre del artista- y Uhrig contestó con evasivas, sin dar detalles sobre el tema. “Nos juntamos, estuvimos charlando...”.

En ese momento Georgina Barbarossa la interrumpió para consultarle si lo conocía de antes. “No, no lo conocía Georgi, vive cerca de casa”. La panelista fue un poco más allá y le preguntó a Romina si L-Gante le había “tirado los perros”. “No, para nada, es superrespetuoso”, aseguró la exlegisladora. “Ustedes me conocen, soy bastante seria”, añadió la exjugadora. La foto que L-Gante subió junto a Romina Uhrig y después borró (Foto: Instagram/lgante_keloke)

La “hermanita” de 35 años negó todo tipo de vínculo que vaya más allá de la amistad con el papá de Jamaica y, frente un posible escenario en el que el músico podría sentirse seducido por ella, dio por confirmado que está de novia con Walter Festa, el padre de sus dos hijas menores: “Pero yo estoy en pareja...”.

Por último, y agregando un halo de misterio respecto al tema, indicó: “Estuvimos charlando de algo que no puedo contar por el momento, pero ya se van a enterar” ¿Se vendrá la participación de Romina en un nuevo videoclip de L-Gante?

Romina Uhrig habló de sus preferencias sexuales y recordó su traumática primera vez: “No era normal”

Romina Uhrig se soltó y habló de sexo tras su salida de la casa de Gran Hermano. Lo hizo en el programa El show de Ulises Jaitt en Radio XLFM, donde reconoció que no le gusta practicar la autosatisfacción y que su récord con Walter Festa, su marido, fue desde las 23 hasta las 6 de la mañana.

La exdiputada, que ahora trabaja como panelista en el ciclo Editando tele (NET), también recordó su primera vez como algo espantoso. “Sufrí mucho. No era normal (el tamaño del pene). Tremendo. Era muy grande. No se podía. No podía disfrutar. Después teníamos relaciones cada tres o cuatro días”, sostuvo. Romina Uhrig junto a Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara. (Foto: Instagram / romina_uhrig).

Romina, que también reveló que prefiere usar tanga antes que culotte, calificó con un 6 la importancia del sexo oral en la pareja, y negó haber usado juguetes sexuales durante algún encuentro íntimo. Por último, dijo que no ve películas pornográficas y que tampoco se disfrazó para hacer el amor, aunque no lo descarta. “Mi esposo me elogia la cola, le encanta”, cerró en referencia a la parte de su cuerpo que más enloquece al exintendente de Moreno.