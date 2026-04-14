Salió a la luz el tráiler de El Encargado 4: cuándo se estrena

La cuenta regresiva para el regreso de El Encargado ya comenzó. La plataforma Disney+ difundió el primer tráiler de la cuarta y última temporada de la serie protagonizada por Guillermo Francella, confirmando que la nueva entrega estará disponible a partir del 1° de mayo, con todos sus episodios liberados en simultáneo.

El adelanto deja entrever que Eliseo Basurto está listo para dar su golpe final. Luego de consolidar su ascenso y transformarse en una figura cada vez más influyente, el personaje encara una etapa en la que el poder, las alianzas y la supervivencia se vuelven el centro absoluto de la trama.

Según lo que se observa en las imágenes, Eliseo aparece más calculador que nunca, decidido a enfrentar a quienes se interpongan en su camino y a cerrar su historia con una jugada definitiva.

Eliseo, del negocio millonario a los círculos más altos del poder

La nueva temporada profundiza el salto de escala del personaje. Tras vender su negocio por una cifra millonaria y elevar su posición frente a sus ya clásicos y molestos vecinos, el nuevo desafío de Eliseo lo lleva a un terreno todavía más ambicioso: asesorar nada menos que al Presidente de la Nación.

Ese giro coloca al encargado más temido de la ficción argentina en la cima del poder, ampliando el universo narrativo de la serie sin perder la lógica de humor negro, sátira social y tensión psicológica que la convirtió en un fenómeno internacional.

Entre los ejes narrativos que adelanta el tráiler, sobresalen:

La consolidación económica de Eliseo

Su llegada a las altas esferas del poder

Un nuevo rol de asesor presidencial

La reacción de sus enemigos históricos

Una amenaza directa sobre su vida

El final de Eliseo está pronto. #ElEncargado, nueva temporada, estreno 1 de mayo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/iifJ9eTDIz — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) April 13, 2026

La furia de Zambrano

El cambio de estatus de Eliseo será, precisamente, el detonante de una nueva guerra. Su archienemigo Zambrano, con la interpretación de Gabriel Goity, vuelve a colocarse en el centro del conflicto y promete convertirse en la principal amenaza del protagonista.

El tráiler anticipa que Zambrano intentará burlar los planes de Eliseo mediante una estrategia legal bizarra, un recurso que sostiene el tono mordaz y absurdo que caracteriza a la serie.

La confrontación entre ambos se proyecta como uno de los núcleos dramáticos más fuertes de esta despedida, elevando la tensión a un nivel que parece atravesar no solo el edificio sino también espacios de poder mucho más amplios.

¿Muere Eliseo? El tráiler juega con el misterio

Uno de los elementos más impactantes del avance es la insinuación de que Eliseo aparentemente muere. Esa imagen instala una pregunta central sobre el destino del personaje y refuerza la idea de que la cuarta temporada funcionará como el cierre definitivo de su historia.

Sin embargo, el espíritu del personaje parece sostener otra promesa: dar batalla hasta el final y demostrar que su ingenio puede incluso ganarle a la muerte. Ese juego entre la posible caída y la capacidad de supervivencia del protagonista se convierte en el gran gancho narrativo del tráiler, potenciando la expectativa en torno a lo que podría ser el desenlace más extremo de toda la saga.

Cohn y Duprat, otra vez al mando del fenómeno

La dirección vuelve a estar en manos de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables de la estética visual y narrativa que convirtió a la ficción en uno de los productos argentinos de mayor repercusión internacional.

La serie mantiene esa puesta pulida, elegante y filosa, donde la sátira del típico porteño, el humor incómodo y las relaciones de poder vuelven a cruzarse con una historia cada vez más ambiciosa.

Con el estreno confirmado para el 1° de mayo, El Encargado se prepara para una despedida en la que Eliseo Basurto jugará su última carta, entre conspiraciones, enemigos históricos y una batalla final que, según adelanta el tráiler, podría enfrentarlo incluso con la propia muerte.