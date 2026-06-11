Salió a la luz la verdadera razón por la que la hija de Abel Pintos se fue del país

Guillermina Calabrese, hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, se encuentra viviendo una experiencia única lejos de su país natal. En las últimas semanas, la joven se ha mostrado recorriendo playas, paseando por distintos rincones de Sídney y disfrutando de paisajes característicos de la ciudad australiana, generando gran interés entre quienes la siguen en redes sociales.

A través de estas plataformas, Guillermina ha compartido imágenes de su rutina diaria, mostrando un equilibrio entre actividades recreativas y académicas que reflejan un momento de crecimiento personal y descubrimiento. Desde caminatas al aire libre hasta visitas a sitios emblemáticos, la joven ha dejado entrever un enfoque consciente hacia la exploración cultural y la formación personal en este nuevo destino.

La motivación detrás del viaje

Recientemente, Guillermina decidió revelar el verdadero motivo de su estadía en Sídney, que mantiene lejos de su familia. A través de sus redes sociales, explicó que se trasladó a Australia con el objetivo de continuar su formación académica y perfeccionar el idioma inglés.

En sus palabras:

"Buenas noches para mí. Estoy estudiando inglés en el campus internacional de EF Sydney".

La joven aclaró que esta experiencia educativa no es la primera de su vida:

Viajó por segunda vez con EF Argentina .

. Su primera experiencia fue en EF Santa Bárbara .

. Ahora eligió EF Sydney como su segundo destino, consolidando una continuidad en su formación internacional.

Además, Guillermina ha realizado viajes de estudio previos, incluyendo estadías en Estados Unidos y distintos destinos de Europa, fortaleciendo una tradición personal vinculada al aprendizaje, el intercambio cultural y la expansión de horizontes. Este recorrido educativo evidencia un compromiso sostenido con su desarrollo académico y personal, combinando el estudio del inglés con la vivencia de nuevas culturas.

La vida cotidiana de Guillermina en Australia

Más allá del aula, Guillermina se esfuerza por aprovechar al máximo su estadía en Sídney. Sus publicaciones muestran:

Recorridos por playas y muelles con vistas panorámicas .

. Visitas a espacios emblemáticos de la ciudad australiana .

. Disfrute de paisajes típicos y rincones característicos de Sídney.

De esta manera, la joven logra equilibrar las exigencias académicas con la posibilidad de explorar una cultura diferente y sumar experiencias significativas, lo que le permite consolidar su crecimiento personal en un contexto internacional.

Vínculos familiares y apoyo a la distancia

Durante su estancia en Australia, Guillermina también ha compartido mensajes de familiares y amigos, respondiendo con cariño y cercanía a cada interacción. Esto evidencia que, pese a la distancia física, mantiene un vínculo estrecho con su familia, en especial con sus padres, Abel Pintos y Mora Calabrese.

La joven ha dejado claro que esta etapa, marcada por la educación, el aprendizaje y la exploración cultural, la tiene muy feliz y entusiasmada, consolidando una experiencia integral que combina estudio, desarrollo personal y contacto con nuevas realidades.