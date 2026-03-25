Santiago del Moro confirmó que alguien abandona Gran Hermano: quién podría ser

Apenas un mes después de su esperado estreno, Gran Hermano Generación Dorada ha sorprendido a sus fanáticos con un giro inesperado que promete cambiar radicalmente el rumbo del juego. Lo que comenzó como una temporada de altas expectativas se ha transformado en un escenario de tensión e incertidumbre tras el anuncio oficial de una baja voluntaria. La noticia no solo altera el cronograma de la producción, sino que reabre el debate sobre los límites de la exposición y el impacto emocional en los integrantes de la casa más famosa del país. La expectativa en las redes sociales creció de inmediato cuando Santiago del Moro, conductor del ciclo, compartió un mensaje enigmático y cargado de tensión a través de sus historias de Instagram, confirmando que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder.

Con la contundencia que caracteriza a las comunicaciones del programa, Del Moro anunció que el "Big" le informó que lamentablemente esa misma noche alguien se retiraba del juego. El conductor utilizó los términos "Abandono" y recordó que a las 22:15 hs se llevaría a cabo la gala de nominación, cerrando con el hashtag característico del reality. Este comunicado dejó en claro que uno de los participantes dejaría la competencia de forma anticipada, justo antes de la instancia de votos, sumando una dosis extra de misterio a una jornada que ya se preveía compleja y reforzando el espíritu impredecible que define a cada edición del formato.

Aunque el anuncio oficial se mantuvo en términos generales, la información no tardó en filtrarse a través de otros medios. Antes de que el mensaje de Del Moro impactara en las plataformas digitales, el tema estalló en el programa DDM (América TV), donde el periodista Guido Záffora adelantó los detalles y explicó el contexto de la inminente salida. Según el relato de Záffora en diálogo con Mariana Fabianni, la protagonista de este abandono sería Jenny Mavinga. El periodista detalló que la transmisión oficial de la casa fue interrumpida abruptamente mientras varios participantes, entre ellos Titi, Yipioy, Dani la coach y la amiga de Andrea, conversaban con Mavinga, momento en el cual la jugadora manifestó de forma abierta su deseo de retirarse de la competencia.

La decisión de Mavinga no habría sido impulsiva, sino el resultado de un desgaste emocional profundizado por eventos recientes, ya que la participante venía manifestando que extrañaba profundamente a sus hijas. Sin embargo, el punto de quiebre se produjo durante el derecho a réplica vivido el martes por la noche, donde una intervención de la participante Carminia resultó determinante al realizar comentarios que involucraron directamente a las niñas. Záffora explicó que este formato de confrontación desestabiliza a los jugadores, y en este caso, Mavinga se vio sumergida en la angustia de no saber qué habrán escuchado o visto sus hijas afuera y cómo se habrán sentido ante la repercusión de los dichos de su compañera.

Ante la manifestación del deseo de abandono, la producción activó de inmediato el protocolo de rigor con la intervención del equipo de psicólogos del programa. Estos profesionales trabajan para intentar convencer a la participante de permanecer en la competencia, brindando tranquilidad sobre la situación en el exterior sin romper el aislamiento necesario del juego. No obstante, el manejo del conflicto generó duras críticas en el panel de DDM, donde se cuestionó que el reality utilizara un tema tan delicado como el racismo en un formato que termina revictimizando a la afectada. Los panelistas sentenciaron que no se puede actuar de ese modo ante un delito de tal gravedad, poniendo en tela de juicio la responsabilidad de la producción.

Mientras el debate crecía en la televisión, la confirmación definitiva llegó desde las entrañas de la propia casa a través de Pincoya. La participante se sentó en la cabina de streaming y, con su habitual espontaneidad, confirmó que se había enterado de que Mavinga efectivamente se iba. Esta declaración, transmitida en vivo, terminó con las especulaciones de los seguidores y reforzó la idea de que el abandono ya no era solo un rumor externo, sino una certeza instalada entre los propios jugadores. La inminente salida de Jenny Mavinga marca así un hito de tensión en Gran Hermano Generación Dorada, dejando interrogantes abiertos sobre el impacto que este vacío dejará en la convivencia y en el desarrollo futuro de la competencia.