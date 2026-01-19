Santiago del Moro reveló la nueva casa de Gran Hermano 2026 y crecen las versiones sobre posibles participantes famosos

Santiago del Moro puso fin al misterio y reveló cómo quedó remodelado el sector de la pileta de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, la nueva edición del reality de Telefe que debutará en febrero. El conductor sorprendió al mostrar los cambios en el patio, que ahora presenta una estética renovada y evocadora del mar.

En diciembre, cuando apenas había comenzado el casting, Del Moro había compartido una imagen del parque con un mensaje en tono enigmático. "Me preguntan todo el tiempo por la casa. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande", había escrito, generando expectativas entre los seguidores del programa en todo el país, incluida Catamarca.

Fin del misterio: Santiago del Moro mostró cómo remodelaron el sector de la pileta en la casa de Gran Hermano (Foto: Instagram /santidelmoro)

Este lunes, el conductor decidió despejar dudas y publicó una nueva imagen en la que se observa el sector completamente transformado. "Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero", escribió junto a la foto, confirmando el concepto estético que tendrá esta edición.

Cabe recordar que, a fines de diciembre, Del Moro ya había mostrado el inicio de las obras con una primera imagen del lugar. "Gran Hermano 2026. Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen los cambios a la casa más famosa", había comentado en ese momento.

Santiago Del Moro sorprendió al mostrar los cambios en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Foto: Instagram /santidelmoro)

Alex Caniggia sembró dudas sobre un posible ingreso al reality

Mientras avanza la convocatoria para los castings de Gran Hermano: Generación Dorada, el llamado despertó el interés de aspirantes de todo el país y también de figuras mediáticas. Entre ellas, Alex Caniggia sorprendió al dejar abierta la posibilidad de sumarse al reality.

A través de su cuenta de Instagram, el mediático compartió un video en el que consultó directamente a sus seguidores: "Pensando un poco, ¿qué dicen gente? ¿Entro a 'Gran Hermano' o no? Lo estuve pensando y no sé".

En la publicación, el novio de Melody Luz sumó una encuesta para conocer la opinión del público. Hasta el momento, la mayoría de los usuarios considera que "El Emperador" debería postularse para ingresar a la casa más famosa del país.

Caniggia cuenta con experiencia previa en realities. Fue el ganador de la primera edición de El Hotel de los Famosos (eltrece) y también participó de Gran Hermano VIP en España. Si bien fue expulsado tras una pelea, su paso por el programa generó un fuerte impacto y amplias repercusiones entre los televidentes.