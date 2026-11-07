Se conocieron detalles de la feroz pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: "Arrastrada..."

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta sumó nuevos detalles. En medio del escándalo que involucra a Mauro Icardi, la periodista Naiara Vecchio difundió una reconstrucción del durísimo intercambio que habrían protagonizado la conductora y la actriz, con acusaciones personales y una intervención policial para frenar la participación de Eugenia en la discusión.

A través de una publicación en Instagram, Vecchio atribuyó a Wanda una serie de frases contra la actual pareja del futbolista. Según su información, la conductora le habría reprochado a la China su respaldo a Icardi durante un episodio que involucra a una de sus hijas.

De acuerdo con lo publicado por la periodista, Wanda habría increpado a Eugenia con una frase contundente: "Arrastrada, te bancás un violento por plata, das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos".

El intercambio habría continuado con más cuestionamientos de la conductora hacia la actriz. "Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo cómo una nena sufre violencia", le habría dicho, siempre según la reconstrucción de Vecchio.

Las expresiones atribuidas a Wanda reflejan el tono que habría alcanzado la discusión. La periodista también reprodujo otros insultos y acusaciones de la conductora, quien habría cuestionado tanto la actitud de Suárez durante el episodio como los motivos de su relación con Icardi.

La respuesta de la China Suárez que habría encendido aún más la pelea con Wanda

Según el mismo relato, la China no se quedó callada y respondió con un ataque al trabajo de Wanda como actriz. En medio de los reproches, habría lanzado: "Tu película es una mier...".

Esa contestación habría sumado otro foco de tensión al enfrentamiento. Siempre de acuerdo con Vecchio, Wanda volvió a apuntar contra el vínculo entre Eugenia y el futbolista y marcó su posición con otra frase: "Me mantengo sola y no me estoy arrastrando por un hombre que me dice moncha".

Así, la discusión habría pasado de los cuestionamientos por lo ocurrido en la propiedad a las descalificaciones personales entre ambas.

En su publicación, Vecchio sostuvo además que Suárez habría dado una versión de lo sucedido que contradecía el relato de la menor. Según la periodista, en ese contexto los policías presentes le pidieron a la actriz que no se metiera.

La información difundida corresponde a la reconstrucción de Vecchio: el posteo compartido no incluye un audio ni un video que permita corroborar los textuales atribuidos a las protagonistas.

Los nuevos detalles agregan tensión al conflicto entre Wanda, Icardi y la China. Esta vez, el foco quedó puesto en el supuesto cara a cara entre las dos mujeres y en las frases que, según la periodista, llevaron la pelea a su punto más explosivo.