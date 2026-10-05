Se conoció el acuerdo económico que le habría ofrecido Tini Stoessel a su papá: "Son millones de dólares"

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, sumó un nuevo capítulo. Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló cuál sería el ofrecimiento económico que la cantante le habría realizado al productor en medio de las negociaciones por la administración de su patrimonio.

"En estos momentos, no hay acuerdo todavía. Hasta ahora, el ofrecimiento es de 5 por ciento", contó el conductor, al referirse a la situación entre padre e hija. "5 por ciento o nada. El padre es el único dueño de ese dinero y de la administración de ese dinero", remarcó.

Según explicó De Brito, el porcentaje en discusión no sería menor debido al volumen de dinero involucrado. "El padre lo que dice: 'Yo, te doy todo. Tomá'. Hay quienes no", reveló.

"¿Dónde empezó el conflicto? Ahora, después le voy a decir el 5 por ciento de cuánto. Son millones de dólares. Ese 5 por ciento parece poquito, pero es mucho dinero", agregó el periodista, anticipando que el monto total sobre el que se estaría negociando es millonario.

El enfrentamiento entre Tini y Alejandro Stoessel trascendió públicamente durante los últimos meses, después de que la cantante decidiera terminar su vínculo profesional con su padre, quien había manejado su carrera durante 15 años. Tras esa ruptura, la artista impulsó una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de las sociedades vinculadas con su actividad profesional.

De Brito también sumó otro dato relacionado con aquella etapa del vínculo entre Tini y De Paul: una millonaria propiedad que el futbolista quería comprar en Madrid. "Otro de los conflictos económicos era, en su momento, esto fue antes del casamiento, la famosa casa en Madrid, que De Paul quería comprar y valía 7 millones y medio de dólares", subrayó el periodista.



