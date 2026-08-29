¿Otra vez juntos? La foto de Wanda Nara y L-Gante que despertó sospechas y ya genera polémica

Wanda Nara y Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, volvieron a mostrarse cercanos durante este fin de semana tras una serie de publicaciones en redes sociales que sugieren un nuevo acercamiento sentimental entre ambos.

El encuentro tuvo lugar en una vivienda dentro de un barrio cerrado en el partido de General Rodríguez, luego de un prolongado período de distancia tras los intermitentemente conflictivos episodios de su vínculo inicial.

La confirmación del reencuentro llegó a través de una fotografía compartida por la conductora y empresaria, tomada en la habitación del cantante de RKT. La imagen fue musicalizada con el tema "Love Yourself" de Justin Bieber, cuya letra alude a la superación de vínculos desgastantes y a la autonomía afectiva, lo que desató especulaciones inmediatas entre sus seguidores respecto a la situación sentimental de Nara y el impacto de esta escena sobre su entorno cercano, incluyendo a Martín Migueles.

El acercamiento coincide con recientes declaraciones públicas del músico en televisión, donde había manifestado su interés en retomar el contacto cotidiano con la mediática:

En su paso por el programa PH: Podemos Hablar, Valenzuela definió su historia con Nara como una relación intensa y cruzada por desencuentros constantes: "Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Me quedé con ganas de más con ella".

En esa misma intervención, el artista urbano había anticipado la reanudación de sus encuentros: "Ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido".

Hasta el momento, ninguna de las partes formalizó el estado de la relación, aunque la exposición de la intimidad en General Rodríguez marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia pública que comparten.