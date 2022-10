Se entregaron los Martín Fierro de Radio: Kaczka, Dolina y Mir se llevaron los de oro

Después de un largo tiempo de espera la radio tuvo su fiesta tan merecida. Y para hacer honor a su tan mentada magia, fueron tres fiestas en una. En el Golden Center de Parque Norte la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregó los Martín Fierro a los últimos tres años del medio más querido por los argentinos, correspondientes al 2019, 2020 y 2021. A las 19 comenzó la alfombra roja y a las 20.10 Teté Coustarot dio inicio la ceremonia oficial que se emitió por la señal IP.

A lo largo de la velada se entregaron además tres estatuillas de oro y otros tres homenajes especiales a la trayectoria. De esta manera, APTRA empieza a retomar su habitual esquema de premiación luego del parate impuesto por la pandemia, que comenzó en noviembre del año pasado con la fiesta de la televisión por cable, continuó en diciembre en el rubro digital y prosiguió en mayo de este año en la gran fiesta de la televisión abierta, que consagró a MasterChef Celebrity con el tan ansiado oro.

Minutos después de haber empezado la función, Teté presentó a “el hombre que más luchó para que la radio tenga su fiesta”. La mención era para Luis Ventura, titular de APTRA, que saludó a los presentes. “Muy buenas noches a todos, sobrevivimos. Pasó la pandemia y estamos acá, la radio y todos los que hacemos radio. Y las emisoras, y los laburantes”, destacó el periodista. “Es la más variada y amplia entrega de premios que se haya hecho en la historia de la Argentina que aglutina más de 60 premios”, agregó Luis, antes de pedir un gran aplauso y presentar el primer premio de la noche a servicio informativo 2019, que se llevó CNN Radio.

En el inmenso salón al borde del Río de la Plata, los comensales degustaron de entrada una fonduta de quesos, tortellini fritos y mermelada de tomates reliquia. Como plato principal, los espera un vacío braseado con hinojos confitados, laminado de boniato y salsa de cabernet ahumado, con opciones vegetarianas y veganas para quienes lo solicitaran con antelación.

Según estaba pautado, cada año se iba a entregar un galardón a la trayectoria. En esta primera tanda el homenajeado fue Jorge Porta, gerente de Noticias y Programación, de Radio Mitre: “La radio tiene un solo objetivo: que todos seamos cada vez más profesionales, y nosotros cada día nos vamos renovando”, señaló el periodista que recibió la estatuilla de manos de Luis Ventura.

A las 21.21 exactas, Nara Ferragut y Juani Velcoff iniciaron la tanda correspondiente al año 2020 con el premio para Nora Perlé como mejor programa musical por Canciones son amores. La ceremonia continuó según lo planeado hasta que a la 21.33 ocurrió el primer blooper de la noche: se traspapeló un sobre con el ganador a mejor labor periodística y hubo que ir a un corte. Nada que no pueda pasar en las mejores familias. Al final se resolvió el misterio con el nombre de Nelson Castro por Crónica de una tarde anunciada.

Uno de los grandes aplausos de la jornada se lo llevó Alejandro Dolina premiado por su clásico La venganza será terrible. El conductor hizo gala de su humor y se puso serio cuando saludó a sus amigos “por arriba de cualquier zanjón, de cualquier grieta y de cualquier precipicio”. Y enseguida, los aplausos se renovaron para homenajear a Oscar González Oro por su labor en 2020. “Dios permite a los hombres soñar cosas que son ciertas, y esto lo soñé, obviamente que lo soñé”, señaló emocionado y citando a Jorge Luis Borges.

Cuando Pía Slapka y Maxi Legnani iniciaron la última etapa de la premiación, los asistentes ya degustaban el postre que consistía en un trío de texturas de chocolate y salsa de maracuyá. En este bloque, el reconocimiento fue para Eduardo Aliverti, que con su Marca de radio dejó su huella en los últimos 25 años. “Incluye los 100 años que cumplió esta vieja que anda bárbaro, que es la radio”, agradeció.

Uno de los discursos más emotivos lo dio Jonatan Viale, que ganó como periodístico vespertino por Pan y Circo, su programa de Radio Rivadavia. Agradecer uno por uno a su equipo y a sus familiares y coincidió con su colega Cinthya García en proponer el diálogo aun en el disenso. Y cerró con unas hermosas palabras a su padre: “Al mejor papá, al mejor modelo, al mejor periodista, Mauro Viale”.

Cuando la noche ya se hizo domingo, Teté Coustarot volvió al escenario para presentar los Martín Fierro de Oro. El del 2019 lo entregó la última ganadora, Elizabeth Vernaci, y fue para Guido Kaczka, a quien le costó encontrar las palabras de la emoción: “La vida me dio mucho más de lo que yo me imaginaba, y yo era muy ambicioso”, señaló entre lágrimas. Como indica la tradición, el conductor de No está todo dicho entregó el oro al 2020. Y cuando Teté leyó el nombre de Alejandro Dolina, otra vez hubo un estruendo de aplausos en el salón. “La comunicación es un misterio”, mencionó citando a Ernesto Sábato, y agregando que uno usa el amor, el conocimiento y el arte como puentes. “Y la radio es un intento que esos puentes lleguen todavía más lejos. Allí donde todavía ni siquiera soñamos”, destacó y cerró irónico como es su estilo, agradeciendo a APTRA: “Por el amable desatino que han tenido”.

El tercer premio, correspondiente al 2021, fue para otra leyenda de la radio, como Lalo Mir. “Soy como el abuelo de todos ustedes. Esta vez me tocaba”, señaló el Animal de radio y elogió al medio al que le dedicó casi 50 años de su vida. “Cuando se apague todo la radio es la resistencia. Pero debemos cuidarlo como seres humanos. Más comunicación, más acuerdo y menos violencia”, señaló. Y todos estuvieron de acuerdo con la última ovación.

Los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2022: categorías año por año

Programa periodístico matutino diario: primera mañana

Mejor programa periodístico matutino diario (2019):

-Cada mañana (Marcelo Longobardi – Mitre)

-Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre- Radio 10)

-¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum- Radio con Vos) (GANADOR)

Mejor programa periodístico matutino diario (2020):

-Las tapas de Pancho (Pancho Muñoz - AM 750) (GANADOR)

-Novaresio 910 (Luis Novaresio – La Red)

-Todos juntos (Fernando Carnota - Rivadavia)

Mejor programa periodístico matutino diario (2021):

-Desayuno continental (Daniel López – Continental)

-Esta mañana (Luis Majul - Rivadavia)

-La García (Cynthia García - AM 750) (GANADORA)

Programa periodístico matutino diario: segunda mañana

Mejor programa periodístico matutino diario (2019):

-Esta mañana (Micaela Mendelevich – Radio de la Ciudad)

-La mañana (Víctor Hugo Morales - AM 750)

-La súper mañana de Chiche (Chiche Gelblung – Rivadavia) (GANADOR)

Mejor programa periodístico matutino diario (2020):

-La inmensa minoría (Reynaldo Sietecase - Radio con Vos)

-Lanata sin filtro (Jorge Lanata - Mitre) - (GANADOR)

-Reporte 910 (Eduardo Battaglia – La Red)

Mejor programa periodístico matutino diario (2021):

-Ahí vamos (Gisela Busaniche - Nacional)

-Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann - Rivadavia)

-Perros de la calle (Andy Kusnetzoff – Urbana) - (GANADOR)

Programa interés general diario

Mejor programa de interés general diario (2019):

-El club del Moro (Santiago Del Moro – La 100) (GANADOR)

-La negra Pop (Elizabeth Vernaci - Radio Pop)

-No está todo dicho (Guido Kaczka - La 100)

Mejor programa de interés general (2020):

-Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)

-La venganza será terrible (Alejandro Dolina – AM 750) (GANADOR)

-Metro y medio (Sebastián Wainraich – Metro)

Mejor programa de interés general (2021):

-Bravo continental (Fernando Bravo – Continental)

-Detrás de lo que vemos (Claudio Villarruel - AM 990) (GANADOR)

-El show de la noticia (Roberto Pettinato – Radio Pop)

Interés general semanal

Mejor programa de interés general semanal (2019):

-Que noche Teté (Teté Coustarot - Radio 10) (GANADORA)

-Tarde o temprano (Diego Brancatelli – Radio Pop)

-Una mujer (Graciela Borges - Nacional)

Mejor programa de interés general semanal (2020):

-Aire de fiesta (Florencia Ibáñez – AM 530 Somos radio)

-De vuelta con vos (Soledad Larghi – Radio con Vos)

-Mancini 910 (Fernando Mancini – La Red) (GANADOR)

Mejor programa de interés general semanal (2021):

-Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio con Vos) (GANADOR)

-El permitido de los domingos (Daniel Dátola – Cooperativa)

-La pizarra (AM 750)

Periodístico semanal

Mejor programa periodístico semanal (2019):

-El gato escaldado (AM 750) (GANADOR)

-Marca de radio (Eduardo Aliverti – La Red)

-Sábado tempranísimo (Marcelo Bonelli - Mitre)

Mejor programa periodístico semanal (2020):

-A confesión de parte (Romina Manguel - Millenium)

-Aire de mañana (Guillermo Panizza – CNN Radio)

-Aire de noticias (Sandra Borghi y Gonzalo Aziz – Mitre) (GANADORES)

Mejor programa periodístico semanal (2021):

-Antes que nada (Roxy Vázquez – Radio con Vos)

-Todo con afecto (Alejandro Apo – Nacional) (GANADOR)

-Vivamos la vida (Juan Carlos Del Missier – Mitre)

Mejor labor periodística

Mejor Labor Periodística (2019):

-Facundo Pastor (Foja Cero - La Red)

-Jorge Lanata (Lanata sin filtro - Mitre) (GANADOR)

-Maria O'Donnell (De acá en más - Metro)

El festejo del equipo de Lanata sin filtro

Mejor labor periodística (2020):

-Alejandro Bercovich (Pasaron Cosas - Radio Con Vos)

-Marcelo Longobardi (Cada Mañana – Mitre)

-Nelson Castro (Crónica de una tarde anunciada – Rivadavia) (GANADOR)

Mejor labor periodística (2021):

-Cynthia García (La García – AM750) (GANADORA)

-Jonathan Viale (Pan y Circo – Rivadavia)

-Jesica Bossi (Lanata sin filtro – Mitre)

Labor de conducción

Mejor labor en conducción (2019):

-Alejandro Fantino (Fantino 910 – La Red)

-Ángel de Brito (El Espectador - CNN)

-Guido Kaczka (No está todo dicho – La 100) GANADOR

Mejor labor en conducción (2020):

-Alejandro Dolina (La venganza será terrible - AM 750)

-Elizabeth Vernaci (La Negra Pop – Radio Pop)

-Santiago del Moro (El Club del Moro – La 100)

Mejor labor en conducción (2021):

-Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – Urbana Play)

-Beto Casella (Bien levantado – Continental)

-Pepe Gil Vidal (Café con Pepe - CNN Radio) (GANADOR)

Labor periodística deportiva

Mejor labor periodística deportiva (2019):

-Juan Carlos “Toti” Pasman (Fútbol 910 – La Red)

-Diego Díaz (Fútbol Continental - Continental)

-Sergio Altieri (La Garcia - AM 750) (GANADOR)

Mejor labor periodística deportiva (2020):

-Fernando Pacini (Súper Mitre Deportivo - Mitre)

-Gustavo Grabia (Y ahora quién podrá ayudarnos – Radio Con Vos) (GANADOR)

-Martín Liberman (La Oral Deportiva – Rivadavia / Liberman en línea - Radio Late)

Mejor labor periodística deportiva (2021):

-Gustavo López (Un buen momento – La Red) (GANADOR)

-Jorgelina Rocca (Pibas con pelotas – AM 750)

-Rodolfo “Gringo” Cingolani (Despierta Corazón – Radio Pop)

Servicio Informativo

Mejor servicio informativo (2019):

Mitre Informa Primero (Mitre)

Radio 10

Servicio Informativo CNN (GANADOR)

Mejor servicio informativo (2020):

La Red Informativa (La Red)

Rotativo del Aire (Rivadavia) GANADOR

Servicios Continental (Continental)

Mejor servicio informativo (2021):

AM 750 (AM 750) GANADOR

Panorama Nacional (Radio Nacional)

Radio Noticias del Plata (Del Plata)

Labor en locución

Mejor labor en locución (2019):

Belén Badía (CNN Radio)

Luis Albornoz (La Red) (GANADOR)

Marcela Pacheco (AM 750)

Mejor labor en locución (2020):

Alejandra Arestizabal (El Rotativo del Aire - Rivadavia)

Fernanda Carbonell (La 100) - GANADORA

Pablo Ramírez (Blue)

Mejor labor en locución (2021):

Lalo Mir (Radio Nacional) (GANADOR)

Santiago Maurig (Vorterix)

Tamara Tarrio (Rock & Pop)

Alejandro Dolina y el equipo de La venganza será terrible

Programa vespertino

Mejor programa vespertino/nocturno diario (2019):

-Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegue-La 100) (GANADOR)

-Massaccesi que nunca (Mario Massaccesi – Radio de la Ciudad)

-Pasaron cosas (Alejandro Bercovich - Radio Con Vos)

Mejor programa vespertino/nocturno diario (2020):

-Bravo continental (Fernando Bravo - Continental) (GANADOR)

-Crónica de una tarde anunciada (Nelson Castro - Rivadavia)

-Mancini 910 (Fernando Mancini – La Red)

Mejor programa vespertino/nocturno diario (2021):

-Le doy mi palabra (Alfredo Leuco – Mitre)

-Pan y circo (Jonathan Viale - Rivadavia) (GANADOR)

-Puro cuento (Paulo Kablan – Radio 10)

Mejor relator deportivo

Mejor relator deportivo (2019):

-Gustavo Cima (La Red)

-Leonardo Gentili (La Red)

-Walter Nelson (La Red) (GANADOR)

Mejor relator deportivo (2020):

-Daniel Mollo (Cooperativa)

-Leo Gabes (Continental)

-Pablo Ladaga (Radio 10)

Mejor relator deportivo (2021):

-Eduardo Caimi (Mitre)

-Federico Bulos (Mitre)

-Gabriel Anello (Mitre) (GANADOR)

Mejor comentarista deportivo

Mejor comentarista deportivo (2019):

-Daniel Cacioli (Del Plata) (GANADOR)

-Esteban Edul (Continental)

-Hugo Balassone (La Red)

Mejor comentarista deportivo (2020):

Gustavo Lombardi (Mitre) (GANADOR)

Juan Carlos “Toti” Pasman (La Red)

Martín Urruti (Mega)

Mejor comentarista deportivo (2021):

-Gustavo López (La Red) (GANADOR)

-Rodolfo Ramón (La Red)

-Santiago Lucía (Nacional)

Fernando Bravo, una leyenda de la radio

Programa musical

Mejor programa musical (2019):

-Clásico de clásicos (Eduardo de la Puente- Rock & Pop) (GANADOR)

-Conexión aspen (Leo Rodríguez - Aspen)

-Delicias de un charlatán (Daniel Jiménez - Vorterix)

Mejor programa musical (2020):

-Canciones son amores (Nora Perlé – Mitre) (GANADORA)

-La clave (Fena Della Maggiora - Nacional)

-Tao (Bobby Flores – Rock & Pop)

Mejor programa musical (2021):

-Eternamente Beatles (Martín Aragón - Del Plata) (GANADOR)

-Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)

-Temazos para todos (Carolina Wyler – La Pop)

Mejor labor humorística:

-Ariel Tarico (Crónica de una tarde anunciada – Rivadavia) (GANADOR)

-Lizy Tagliani (Perros de la calle - Metro)

-Rolo Villar (Mitre)

Mejor labor en producción:

-Antonio García (Mañana Sylvestre – Radio 10)

-Emanuel Herrera (La García - AM 750) (GANADOR)

-Pablo Benvenutti (El Club del Moro – LA 100)

Mejor labor en operación:

-Adrián Ajon (Mitre)

-Lucas Giuliano (Del Plata y Radio 10)

-Rubén “Cacha” Paredes (Novaresio 910 - La Red) (GANADOR)

Mejor movilero:

-Alan Longy (AM 750) GANADOR

-Mercedes Ninci (Mitre)

-Rosario Bigozzi (La Red)

Mejor programa deportivo:

-De una otro buen momento (Gustavo López - La Red)

-Fútbol continental (Diego Diaz – Continental)

-Supermitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)

Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini - La Red) GANADOR

Mejor programa cultural/educativo:

-El explorador cultural (Lorena Peverengo – Radio Cultura)

-Historia de nuestra historia (Felipe Pigna – Nacional) (GANADOR)

-Historias del Colón (Martín Leopoldo Díaz - CNN Radio)

Mejor labor en musicalización:

-Cristian Raimundi (FM Blackie) (GANADOR)

-Dj Paul (Metro y Medio – Metro)

-Julián Etchevarría (Blue)