Se filtraron los violentos audios que Joaquín Levinton presentó contra su denunciante: "Vas a terminar como..."

Se conocieron nuevos audios de "Paula", la mujer que denunció por abuso sexual con acceso carnal al músico Joaquín Levinton, en los que lo amenazaba con denunciarlo y matarlo si este continuaba impidiendo el contacto entre ellos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las grabaciones de las conversaciones entre la denunciante y el cantante corresponden a la causa que se está investigando en la Justicia, en la que también se presentarán testigos para testificar a favor del artista.

Los audios de la denunciante de Joaquín Levinton

En las últimas horas, circularon al menos tres audios de Paula dirigiéndose a Levinton de manera violenta y amenazante, en los que le exige que le conteste las llamadas y, de no hacerlo, ella lo denunciaría ante la Justicia y "lo mataría".

"Te juro que te voy a arruinar la vida, hijo de remil. Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos", se la escucha decir a Paula en las grabaciones. "Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta. Te voy a matar yo misma con mis propias manos", continúa la amenaza.

En otro de los audios, ella le reclama por la forma en la que él la trató, aunque no refiere a un acto de abuso: "Todas las cosas que me hiciste, con todas las personas que me bardeaste, que hablaste mal de mí, basura humana, te voy a matar con mis propias manos, hijo de puta".

En Sálvese quien pueda, la periodista Pía Shaw mencionó que la Justicia ya está al tanto de las pruebas y que a Paula le denegaron el pedido de ser detenida como querellante en la causa y la citaron para ratificar la denuncia, "para que otra vez no vuelva a suceder este hecho que ya sucedió hace varios años".

Además, mencionó que el cantante tiene un conocido que vivió en su casa y presenció cómo Paula se acercó a la propiedad "con un palo".

En declaraciones al mismo medio, Levinton se limitó a opinar sobre los audios y dejó todo en manos de la Justicia: "Voy a defenderme primero por la denuncia que tengo ahora que me hizo esta mujer y luego veremos porque yo no la voy a atacar a ella. Primero lo primero, me defiendo de esto que todos ya sabemos y después veré qué acciones tomo".

¿Qué dijo Paula sobre su vínculo con Joaquín Levinton?

En diálogo con Yanina Latorre, Paula volvió a defender su posición y confesó estar muy afectada por la mediatización del caso: "Me duele todo el cuerpo, estoy como con temblores, estoy bastante llorona".

En ese sentido, adelantó que el martes se presentará a declarar: "Tengo la oportunidad para que se aclare todo lo que yo viví. Quiero que mi denuncia sea escuchada y que los hechos de que yo digo sean investigados".

De acuerdo con el testimonio de Paula, desde que inició un vínculo con el artista, su vida "cayó" porque le atribuye generarle una adicción a las drogas: "Yo desde que lo conocí a él en el 2015 era una persona totalmente normal, sana, tenía un novio, viajaba, hacía esto y lo otro. Yo lo conocí a él y mi vida fue en declive total".

"Él fue claramente el que me introdujo a las drogas", sostiene Paula, que en la denuncia declaró que fue abusada bajo los efectos de la cocaína.

Aunque dice que en los audios "se escucha lo peor de ella", aseguró que las capturas de pantalla que Levinton mostró en la Justicia no tienen la totalidad de la conversación: "Joaquín muestra chat que borra mensajes. Hasta hace poco yo le mensajeaba 'Che, nos vemos en la plaza'. Él borra los mensajes, muestra lo que quiere porque le conviene".

"Yo estuve muy sacada de quicio, desde que lo conocí a él, mi vida cayó en todo sentido. Yo entré en una especie de demencia, que estaba enamorada y yo hacía todo lo que él me decía", continuó. "Me abusaba. Me filmaba en películas cinematográficas. Después, él la subía y con eso, él hacía que yo volaba en las películas. Él lo hacía por diversión, pero él me estaba sacando toda la luz que yo tenía adentro", aseguró.

Sobre el episodio donde ella supuestamente se acercó al domicilio del artista con un palo, ella sostiene que el relato es mentira. "Yo ese día fui con un cuadro que le pinté yo a mano. Fui con un cuadro enmarcado y con un papel de regalo", aclaró.