Segunda luna de Cosquín: debut de Cazzu y la emoción de Nahuel Pennisi y Raly Barrionuevo

La segunda luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 se consolidó como una de las noches más convocantes y emotivas de la presente edición. Con una grilla diversa y una Plaza Próspero Molina colmada, el escenario Atahualpa Yupanqui fue testigo de cruces artísticos memorables, celebraciones de trayectoria y debuts que ampliaron los márgenes del folklore tradicional.

Aunque el anuncio del debut de Cazzu en Cosquín concentró gran parte de la expectativa previa, el desarrollo de la noche ofreció múltiples momentos destacados que se vivieron con intensidad y emoción, confirmando el espíritu plural y federal del festival.

Amor intacto por el Dúo Coplanacu

Mucho antes de la llegada de la artista jujeña, el Dúo Coplanacu fue protagonista de uno de los pasajes más cálidos de la velada. Roberto Cantos y Julio Paz celebraron 40 años de trayectoria con una presentación cargada de energía, carisma y conexión con el público. A diferencia de su paso por Jesús María, los músicos optaron este año por no realizar conferencias de prensa, aunque eso no impidió el intercambio afectuoso con la gente.

Mientras se acomodaban sobre el escenario, un espectador les gritó desde lejos: "Gracias Copla, los amamos". "Nosotros también", respondió Julio Paz con una sonrisa cómplice, en un gesto que sintetizó el vínculo inquebrantable entre el dúo y su público.

La presentación incluyó invitados especiales, como Jimena Romero Paz, de la academia La Clave de Santiago del Estero, para interpretar Para el que ande lejos, y el joven tucumano Nacho Cuéllar, quien se sumó en La luna en tu pelo. El cierre llegó con humor bien cordobés y una mención irónica al tiempo asignado en escena, que arrancó risas en el "gran patio folclórico". El aplauso final fue unánime y de pie.

Pennisi y Barrionuevo: emoción compartida

Pasadas las 23, Nahuel Pennisi subió al escenario para aportar uno de los momentos más sensibles de la noche. Con su voz inconfundible, el artista conectó rápidamente con el público y expresó su gratitud por poder cantar ante una plaza repleta.

La sorpresa llegó cuando Raly Barrionuevo se sumó a su presentación para interpretar juntos Doña Ubenza, con mate de por medio. El abrazo entre ambos artistas selló una escena cargada de afecto y complicidad, que quedará en la memoria del festival. Más tarde, el reencuentro se repitió durante el show de Barrionuevo, donde compartieron dos canciones más, reafirmando una amistad forjada por la música.

Consultado por la polémica que se había generado días atrás tras su breve paso por Jesús María, Barrionuevo relativizó la situación y aseguró que había sido "un mal día", reafirmando su disposición a participar siempre que sea convocado.

De la zamba a la samba

Tras un homenaje a Ramón Navarro a cargo de Flor Castro y Rocío Villegas, llegó uno de los debuts más llamativos de la noche: la Delegación de Brasil. Con una puesta en escena inédita para Cosquín, la comparsa de Río de Janeiro irrumpió con samba, percusión y danza, logrando que incluso el público más tradicional se sumara al ritmo. Fue una propuesta innovadora que amplió el horizonte cultural del festival.

La madrugada continuó con Paola Bernal, quien ofreció un espectáculo visualmente cuidado, con telas, bailarines y un tramo dedicado al canto colectivo, antes de ceder el escenario a Facundo Toro.

Facundo Toro y el cruce generacional

El hijo de Daniel Toro celebró 30 años de carrera con un concierto sólido y emotivo. Rodeado de artistas jóvenes, reivindicó el recambio generacional del folklore e invitó a Valentina Lozano, Joaquín Chavarino y al Dúo Prado Helguero. El cierre llegó con una versión folklórica de Muchachos, junto a su hermano Claudio y Guillermo Novellis, que desató una ovación.

El debut más esperado: Cazzu en Cosquín

Minutos después, el escenario recibió a Cazzu, quien concretó su esperado debut en Cosquín con un show especialmente diseñado para el festival. La cantante presentó su disco Latinaje y combinó trap, folklore y cumbia, en una propuesta que dialogó con la identidad del evento.

El momento más emotivo llegó cuando invitó a Los Nombradores del Alba para interpretar Me tocó perder y Zamba para olvidarte, que en 2026 cumple 50 años. El cierre fue con el estreno de Jujuy, una canción dedicada a su tierra natal, sellando una noche que quedará en la historia del festival.