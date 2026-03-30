Shakira se metió entre los cinco favoritos para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll

Shakira volvió a confirmar su dimensión global al quedar ubicada entre las cinco favoritas del voto popular para ingresar al Rock & Roll Hall of Fame, el mítico museo de Cleveland que cada año distingue a las figuras más influyentes de la música. La cantante colombiana, ya convertida en la primera artista latina en ser nominada a esta institución, sumó un nuevo capítulo a su recorrido al posicionarse en el Top 5 de la votación abierta al público.

El dato adquiere un peso singular no solo por el prestigio del reconocimiento, sino porque la barranquillera logró superar en el leaderboard a nombres de enorme trayectoria como Mariah Carey, Oasis y Billy Idol, reafirmando la vigencia de una base de seguidores que continúa movilizándose a escala internacional. Según la información base, la propia artista celebró el momento en sus redes sociales con un mensaje directo a sus fanáticos: "Gracias a mis fans y a todos los que siempre han creído en mí y que me llevaron al Top 5 para el Rock and Roll Hall of Fame".

shakira salon de la fama

Un nuevo hito para una carrera global

La nominación de Shakira ya era, por sí sola, un hecho histórico. Su presencia en la clase 2026 la transformó en la primera artista latina en competir por un lugar en el Salón de la Fama del Rock & Roll, una distinción reservada para figuras cuya influencia trasciende géneros, idiomas y generaciones.

Este avance en la votación pública profundiza esa marca y la posiciona no solo como una artista consagrada, sino también como una de las intérpretes con mayor capacidad de movilización dentro de la industria musical actual.

Entre los puntos más destacados del proceso se encuentran:

Ubicación dentro del Top 5 del voto popular

Primera artista latina nominada

Superó a Mariah Carey, Oasis y Billy Idol

Fuerte respaldo de su comunidad global de fans

Competencia dentro de la clase 2026 del museo de Cleveland

El peso del voto del público

La votación oficial permanecerá abierta hasta el próximo 3 de abril, fecha límite para que los fanáticos continúen impulsando a sus artistas favoritos. El sistema contempla que el respaldo del público se incorpore al proceso final de selección, en el que también participan más de 1200 especialistas en música encargados de definir quiénes ingresarán finalmente al prestigioso listado.

De acuerdo con la mecánica establecida, el apoyo de los fanáticos puede resultar decisivo en el conteo final, ya que los primeros ubicados en la votación popular llegan fortalecidos a la instancia definitiva.

El requisito histórico que Shakira cumple con holgura

Uno de los requisitos centrales para ser elegible al Salón de la Fama del Rock & Roll es haber lanzado el primer álbum comercial al menos 25 años antes de la nominación. En el caso de Shakira, esa condición no solo se cumple, sino que remite al origen mismo de su historia discográfica.

La colombiana editó "Magia" en 1991, su primer disco, cumpliendo ampliamente con la exigencia temporal establecida por la institución.

Ese detalle conecta el presente con los inicios de una carrera que hoy encuentra una nueva validación internacional.

Una figura por encima de generaciones y géneros

La presencia de Shakira entre las cinco artistas más votadas expone un fenómeno que trasciende el simple reconocimiento simbólico: su nombre compite y sobresale en un escenario compartido con referentes históricos de la música anglosajona y del rock en sentido amplio.

El hecho de posicionarse por delante de artistas como Mariah Carey, Oasis y Billy Idol demuestra el alcance transversal de su obra y la capacidad de su figura para insertarse en una conversación cultural global.

En ese marco, su candidatura al Salón de la Fama no aparece solo como un premio a la trayectoria, sino como la confirmación de que su legado musical ya forma parte de la historia grande de la industria, con un respaldo popular que la mantiene entre las principales favoritas rumbo a la definición de abril.